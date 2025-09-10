ANO s 31 % dál dominuje. Ve vládním táboře se přesouvají voliči, tvrdí průzkum

„Ze zářijového modelu je vidět jistá dynamika, která zde přes léto nebyla. Konkrétně se jedná o váhající vládní voliče. Ti k volbám sice plánují dorazit, nicméně začínají váhat ohledně toho, koho nakonec podpoří,“ uvedla Tereza Friedrichová, politická analytička NMS.
Zejména to podle jejích slov platí pro voliče SPOLU, kteří po startu kampaní o něco častěji zvažují STAN, ale i Piráty. „Vidět je to na mírném poklesu jádra SPOLU a růstu potenciálu u STAN a Pirátů,“ doplnila Friedrichová.
Volby by i v září vyhrálo hnutí ANO. Zatímco potenciál hnutí se od srpna příliš nezvýšil, jeho jádro podle agentury vzrostlo. Koalice SPOLU by dosáhla na 19,9 procent hlasů.
„I přes drobný nárůst pozorujeme rostoucí váhání voličů koalice. Koalici pokleslo jádro, celkový nárůst je tažený zvýšeným potenciálem, tzn. voliči zvažují více alternativ a jsou si méně jistí volbou SPOLU. Voliči SPOLU o něco více než dříve zvažují STAN, ale i Piráty. V přepočtu na mandáty by SPOLU obsadilo 43 křesel,“ uvedli analytici ze společnosti NMS.
Starostové by obdrželi 12,6 procent hlasů. Hnutí SPD s podporou Trikolory, Svobodných a PRO by v září dostalo 12,3 procent. Piráti by mají podporu téměř desetiny voličů.
Do Poslanecké sněmovny by se těsně dostalo také hnutí Stačilo! či Motoristé. Pod pětiprocentní hranicí zůstává Přísaha.
„Mírnou proměnu pozorujeme také v opozici. ANO graduje kampaň a jeho voličské jádro posiluje, což má za následek mírný pokles potenciálu u SPD nebo Stačilo!,“ doplnila analytička Friedrichová.
Oproti srpnu podle analytičky narostl u menších opozičních stran podíl „nerozhodnutých“ voličů. „Menší subjekty nyní bojují na dvou frontách – musí voliče zmobilizovat k účasti a zároveň je přesvědčit, že mají volit právě je v konkurenci menších stran i dominantního ANO,“ uvedla dále Friedrichová.
Obava o férovost voleb
Z průzkumu také vyplynulo, že v posledním měsíci před volbami mají přibližně 4 z 10 Čechů obavu o férovost voleb, nejvíce voliči SPD, Stačilo! i Motoristů.
„Voliči ANO jsou ohledně férovosti rozděleni přibližně půl napůl, velká část jich nedokáže férovost voleb ohodnotit. Férovost voleb zahrnuje širší pohled na legitimitu voleb například i včetně vlivu dezinformací a vedení volební kampaně,“ uvedli analytici společnosti NMS v tiskové zprávě.
Analytička Friedrichová doplnila, že český volební proces patří sice dlouhodobě mezi bezproblémové a transparentní, ale ve veřejném prostoru se začíná objevovat téma „ukradených voleb“.
„Tento narativ celosvětově získal na síle zejména kvůli prezidentským volbám v USA. Donald Trump v roce 2020 zpochybnil volební výsledky, zejména korespondenční hlasování,“ komentovala Friedrichová.
Současně poznamenala, že od českých prezidentských voleb v roce 2023 se pak drobně objevují hlasy, které legitimitu voleb zpochybňují.
„Ty mohou v říjnu posílit, pokud některé subjekty nepřekročí pěti procentní hranici, byť v průzkumech se nad ní pohybovaly. To je zcela možné v době nestabilního volebního chování, kdy se velká část voličů bude rozhodovat v posledních týdnech“ uvedla analytička společnosti NMS Market Research.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS