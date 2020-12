Vládního zmocněnce pro očkování proti covidu-19 Česko mít nebude, řekl Babiš

Praha Česko nebude mít vládního zmocněnce pro očkování proti covidu-19, řekl po nedělním zahájení očkování v Praze novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Týden staré oznámení, že zmocněncem bude sám, bylo podle premiéra nadsázkou.

Babiš však bude celou vakcinační akci řídit spolu s ministerstvem zdravotnictví a dohlížet na ni. Hlásí se k odpovědnosti za to, jak očkování bude postupovat.



Babiš začátkem minulého týdne uváděl, že navrhne kabinetu zřízení funkce vládního zmocněnce pro očkování proti covidu-19. Nabídl ji bývalému ministrovi zdravotnictví a svému poradci Romanu Prymulovi, který ale post odmítl. Babiš poté před týdnem řekl, že zvláštního zmocněnce nechce a stane se jím sám.



„Že jsem se jmenoval vládním zmocněncem, je samozřejmě nadsázka. Původně jsem si myslel, že někoho budeme hledat,“ řekl v neděli novinářům. Podle Babiše to však není třeba. „Celou tu akci řídím já a řídí to ministerstvo zdravotnictví. Dohlížím na to, pomáhám ministerstvu, takže žádný zmocněnec není a nebude. Já jsem premiér, který je za to zodpovědný a vždy jsem se hlásil k té odpovědnosti,“ řekl.



Babiš svou roli chápe tak, že bude na proces dohlížet. Pokusí se také učinit kroky, díky kterým by Česko mohlo dostat více očkovacích dávek.

„V tom se budu angažovat a dělat kroky, které nechci zveřejňovat, abychom to urychlili,“ řekl. Premiér v neděli uvedl, že Česko uplatnilo opci na další čtyři miliony dávek u firmy Pfizer. Celkově má od různých výrobců zajištěno 15,9 milionu kusů vakcín pro 8,95 milionu lidí.