Vládu čeká podle Babiše rozhodování o dalším prodloužení programu Antivirus

Praha Vláda by mohla rozhodovat o případném dalším prodloužení programu Antivirus s příspěvky na mzdy pro firmy, na které dopadla nařízená omezení a koronavirová krize. Bude záležet na výsledku projednávání zákona o dlouhodobém kurzarbeitu. Po jednání tripartity to v pondělí řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Novelu s kurzarbeitovými pravidly teď projednává Sněmovna.

Kabinet dočasný program Antivirus prodlužoval už několikrát. Zatím se mají dva druhy podpor poskytovat do konce roku. Příspěvkem A stát proplácí celou mzdu s odvody do 50 tisíc korun v provozech, které vláda nařídila zavřít. Hradí také 80 procent náhrady pro pracovníky v karanténě do 39 tisíc korun superhrubé mzdy. Firmy mohou získat i příspěvek B, který dorovnává 60 procent náhrady do 29 tisíc korun superhrubé mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, surovin či personálu.



„Nás čeká potom samozřejmě další rozhodnutí o prodloužení Antiviru. Uvidíme, jak dopadne návrh zákona o kurzarbeitu,“ řekl Babiš.



Česko je letos kvůli šíření koronavirové nákazy už podruhé v nouzovém stavu. Na jaře trval od 12. března do 17. května. Znovu ho vláda vyhlásila na 30 dní 5. října, měl tedy končit. Sněmovna kabinetu povolila zatím prodloužení do 20. listopadu. Vicepremiér a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) v neděli řekl, že vláda bude poslance asi žádat ještě o další prodloužení a nouzový stav by mohl trvat až do Vánoc. Omezený je provoz obchodů, služeb, restaurací. Zavřené jsou školy.

Podle původního vládního plánu měl dočasný program Antivirus skončit na konci října a od listopadu na něj měl navázat dlouhodobý kurzarbeit. Koalice se ale na jeho pravidlech několik týdnů nedokázala shodnout, model několikrát upravovala. Výsledek kritizovali odboráři i zaměstnavatelé. Novelu o zaměstnanosti s nastavením kurzarbeitu projednává teď Sněmovna, zatím má za sebou první ze tří kol. Odboroví předáci i podnikatelé věří tomu, že poslanci normu výrazně upraví. Už dřív to připustila i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Ministerstvo práce v pondělí uvedlo, že podporu z Antiviru za období od 12. března získalo zhruba 58 700 firem. Celkem dostaly 18,7 miliardy korun. Na příspěvcích A stát vyplatil 6,2 miliardy a na příspěvcích B pak 12,5 miliardy. Podílel se tak na výdělku či náhradách pro 812 300 zaměstnanců.