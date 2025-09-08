Za nacistickou vlajku v konvoji soud uložil vyšší pokutu, podmínka neplatí

,
  11:57aktualizováno  11:57
Odvolací senát Krajského soudu v Plzni pozměnil trest manželům z jižních Čech, kteří při loňských oslavách osvobození Plzně zamávali z vojenského auta vlajkou s nacistickým křížem. Senát zrušil podmínku, kterou jim udělil okresní soud, zvýšil ale peněžitý trest.
Fotogalerie3

Vlaječka s hákovým křížem se objevila během Slavností svobody v Plzni při jízdě vojenských vozidel Convoy of Liberty. Případem se zabývá policie. | foto: Václav Zeman

Manželé musí zaplatit celkem 60 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný. Podle závěru odvolacího senátu měli vlaječku s nacistickým křížem za oknem auta nejen na Slavnostech svobody, ale už po celou dobu cesty z jižních Čech do Plzně.

„Dopustili se hrubé neslušnosti, nebyla to náhoda,“ odůvodnila soudkyně Simona Kuboušková. Manželé jsou tak vinní z výtržnictví a projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka.

Podle soudkyně by byl peněžitý trest spolu s podmínkou příliš vysoký, proto udělila pouze pokutu. Trestem pro dvojici je podle ní určitě také to, že se kauza značně propírala v médiích a organizátoři akce je už na Convoy of Liberty nechtějí nikdy vidět.

Manželé z jižních Čech u plzeňského okresního soudu kvůli vlaječce s hákovým křížem. S tou zamávali během tradičního Convoy of Liberty při Slavnostech svobody v Plzni. (19. března 2025)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Soudkyně Okresního soudu Plzeň-město letos v březnu dvojici uznala vinnou ze stejných přečinů a potrestala ji šesti měsíci na zkušební dobu 14 měsíců a peněžitým trestem pro každého ve výši 20 tisíc korun.

Oba obžalovaní i státní zástupkyně se proti rozsudku odvolali. Státní zástupkyně Pavlína Kropáčková navrhla, aby soud rozsudek zrušil a doplnil o to, že vlaječku měli manželé v autě už po celou cestu z jižních Čech do Plzně a pak v průběhu jízdy. To nakonec krajský soud potvrdil. Žalobkyně pro dvojici navrhovala podmínku a peněžitý trest.

Advokát obžalované dvojice Tomáš Sokol chtěl pro své klienty zprošťující rozsudek, nebo navrhoval, aby se případ vrátil zpět okresnímu soudu k doplnění. Podle něj nikdo nezjišťoval, že mohlo jít o omyl, nedopatření. Podle něj jsou jeho klienti slušní lidé, a je tedy nutné jim dokázat, že měli nějaký motiv k tomu, aby se chovali tak, jak je právně kvalifikováno.

Manželé Jiří a Michaela F. shodně tvrdí, že šlo o souběh nešťastných událostí. Že za vše může vítr, který jim vlaječky v autě promíchal. „Jsem nevinná, nic takového bych neudělala záměrně,“ prohlásila v lednu během hlavního líčení osmatřicetiletá žena.

Této verzi ale okresní soud neuvěřil. Z kamerových záznamů je zřejmé, že řidič vzal do ruky vlajku, uhladil ji, díval se na ni a pak ji předal ženě. Ta s ní zamávala, bez náznaku paniky strčila zpět do vozidla, oba se na sebe podívali a usmáli se.

Navíc vlaječka se svastikou byla vidět za předním sklem už v době, kdy manželé z Prachatic na oslavy osvobození do Plzně jeli. Zaznamenaly ji kamery v Nepomuku a u Vlčtejna. Řidič i spolujezdkyně nemohli tedy vlajku přehlédnout.

Většinu cesty z plzeňské části Bory do centra města zdravila Michaela F. tisíce lidí lemujících trasu konvoje americkým šátkem přivázaným na prstu nebo americkou vlaječkou, s potomkem házeli do davů podél cesty i cukrovinky.

Nákladní auto s bílou americkou hvězdou nemělo dveře u řidiče ani spolujezdce. Střecha nad kabinou je z plachty. „V konvoji bylo pod plachtou v kabině vedro. Dovnitř do auta nám foukl vítr, část věcí uvnitř popadala. Něco jsem sbírala i venku. Pak jsem si dávala dítě na klín, od manžela jsem dostala vlaječku a zamávala jsem s ní. Jakmile jsem si uvědomila, jaká to je, hned jsem ji stáhla,“ vysvětlila spolujezdkyně.

Tvrdila, že pro ni konvoj končí u pomníku Díky, Ameriko. Netušila prý, že o desítky metrů dál je divadlo a balkon s tribunou pro čestné hosty včetně příbuzných veteránů. Podobně vše popisoval i její muž, který auto řídil. Ten doplnil, že při krátkém stání na chvilku pootevřel vyklápěcí čelní okno a do kabiny se dostal poryv větru.

Manželé vypověděli, že Konvoj svobody jeli v Plzni loni potřetí, z předchozích měli v autě americké vlaječky. Baví je historie americké armády, doma mají tři veterány.

19. března 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.