Na Mělnicku zemřel po srážce s vlakem řidič automobilu, provoz je omezen

Provoz na trati je zastaven, vyplynulo z informací policie, hasičů a Správy železnic.

Událost se stala kolem 18:00 v obci Malý Újezd. „Na místo byly povolány všechny složky Integrovaného záchranného systému. Řidič osobního auta utrpěl zranění neslučitelná se životem,“ řekla policejní mluvčí Michaela Richterová. Strojvůdce podle dechové zkoušky nepil alkohol.

„Z vlaku bylo evakuováno 54 osob bez zranění. Zajišťujeme jejich náhradní přepravu,“ uvedli krajští hasiči na síti X.

Některé vlaky musely být odřeknuty. V úseku je zavedena náhradní autobusová doprava, a to i na trati Neratovice-Mělník pro vlaky do Prahy a z ní. Omezení provozu potrvá podle webu Českých drah do 21:00.