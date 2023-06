Cesta vlakem z Liberce do Prahy bude trvat 69 minut, slibuje studie

Pokud chcete jet dnes z Liberce do Prahy vlakem, tak vám cesta potrvá často déle než dvě hodiny a budete muset přestupovat na turnovském nádraží. To by se ale v blízké budoucnosti mohlo změnit. Centrální komise ministerstva dopravy schválila studii proveditelnosti pro úsek trati z Mladé Boleslavi přes Turnov do Liberce a dál ke státní hranici s Polskem.