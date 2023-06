Z Ostravy do Prahy pod dvě hodiny. Stavba rychlotratě inspirované TGV se blíží

Do Prahy, Bratislavy nebo Vídně by pak lidé z Ostravy dojeli do dvou hodin, rychle i do Polska. Stavět by se mohlo začít už za tři roky. Nejen o podobě trati v Moravskoslezském kraji informovali veřejnost v rámci včera skončeného veletrhu Rail Business Days zástupci Správy železnic.

„Z projekčního pohledu jsme nejdále na dvou úsecích Moravská brána I a II, to je od Prosenice až do Ostravy-Svinova. Ještě tento rok na nich chceme dokončit dokumentaci EIA a podat ji. Příští rok už bychom chtěli mít tuto dokumentaci, pro oba úseky společně, schválenou,“ přiblížil aktuální stav příprav Jakub Bazgier, ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí Správy železnic. „Pokud půjde vše dobře, chtěli bychom začít stavět v roce 2026.“

Samotné budování vysokorychlostní železnice by mělo připomínat stavbu dálnice. Vedle ní navíc po velké části své trasy na území Moravskoslezského kraje také povede.

„Postaví se v podstatě klasická silnice, na tu se položí asfalt, až na něj štěrk a vlastní kolejové lože,“ přiblížil zvažovaný postup stavby technický náměstek ředitele Správy VRT Jiří Merta. „To má i tu výhodu, že se po dokončení asfaltového povrchu může při stavbě využívat budoucí trať třeba i pro nákladní automobily stavby a podobně.“

Opatřením na dálnici budou podobné i bezpečnostní prvky v okolí rychlodráhy. Vlaky na ní budou jezdit rychlostí okolo 320 kilometrů v hodině a vzdálenost mezi Ostravou a Prahou by měly urazit za zhruba devadesát minut. Kolem trati proto budou, kde to bude možné, postaveny ploty proti zvěři, křižovatky a „přejezdy“ budou jen mimoúrovňové. Kde přesně a kudy trasa povede, to je už z velké části rozhodnuto, dolaďují se hlavně detaily.

„V regionech jsme už od roku 2017. Zatím jsme absolvovali celkem 33 veřejných projednávání, přes 180 jednání se zástupci obcí, z toho připadá deset procent na Moravskoslezský kraj,“ popsal rozsah jednání se zástupci obcí a majiteli pozemků na trase náměstek ředitele Marek Pinkava.

Povede až do Polska

Nedávno tak zástupci Správy železnic jednali například se zástupci obcí na Novojičínsku. „Už jsme měli i veřejnou prezentaci, kde byli obyvatelé seznámeni s tím, co se ze strany VRT chystá,“ konstatovala Irena Ravčuková, starostka Hladkých Životic na Novojičínsku. „Naštěstí se nám podařilo zareagovat rychle a mohli jsme prosadit změnu vedení tratě tak, že se obce dotkne co nejméně. Na zastupitelstvu jsme navíc odhlasovali další soubor požadavků, jako je třeba prodloužení protihlukových stěn. S tím teď vstupujeme do dalšího jednání.“

Většina trasy VRT v kraji povede v těsném sousedství dálnice D1, až u Jistebníku se přiblíží ke stávajícímu železničnímu koridoru. V Ostravě-Svinově by měl stát terminál, ve Vítkovicích pak údržbářské centrum. Vysokorychlostní trať bude pokračovat ze Svinova přes Bohumín do Polska.

„Polská strana v současnosti zpracovává studii proveditelnosti pro úsek do Bohumína, pak se budeme muset nějak spojit a dopracovat to i v návaznosti na trasu Moravské brány. Myslím, že se tomu nevyhneme,“ doplnil Jakub Bazgier.

7. prosince 2022