20:33

Osobní vlak ze Znojma do Okříšek odpoledne narazil mezi Šumnou a Olbramkostelem na Znojemsku do spadlého stromu. Strojvedoucí je těžce zraněný, záchranáři ho přepravili do fakultní nemocnice v Brně, řekla mluvčí záchranářů Michaela Bothová. Mezi Znojmem a Šumnou zatím jezdí místo vlaků autobusy. České dráhy odhadují, že by mimořádná událost mohla skončit okolo 21:00.