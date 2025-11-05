Na koridoru mezi Prahou a Kolínem srazil vlak člověka, provoz je částečně obnoven

  19:29aktualizováno  19:41
Ve Velimi na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem srazil vlak člověka, který nehodu přežil s těžkými poraněními. „Provoz na hlavní trati byl obnoven, vlaky v místě nehody jezdí sníženou rychlostí. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému a hasiči železnic, sdělil redakci iDNES.cz, mluvčí správy železnic Martin Kavka.

„V rychlíku cestovalo asi 300 cestujících, dechová zkouška u strojvedoucího byla negativní. Provoz je nyní částečně obnoven,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí středočeských hasičů Vlasta Suchánková.

„Máme v péči pacienta s těžkým poraněním, měl by být při vědomí. Transportujeme ho letecky do Fakultní nemocnice Hradec Králové,“ uvedla pro redakci iDNES.cz mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.

