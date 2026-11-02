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Na Českobudějovicku usmrtil rychlík člověka, vlaky už jezdí bez omezení

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  9:35aktualizováno  10:14
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Na Českobudějovicku v pondělí ráno vlak srazil člověka, který na následky zranění zemřel. Provoz na koridoru na jihu Čech byl mezi stanicemi Ševětín a Dynín zcela zastaven, vyplývalo z informací na webu Českých drah (ČD) a mluvčího Správy železnic (SŽ) pro mimořádnosti Martina Kavky. Před devátou hodinou se podařilo obnovit provoz po jedné koleji, nyní už vlaky jezdí bez omezení.

„Ke střetu vlaku R 653 „Rožmberk“ s osobou došlo v kolejišti mezi stanicemi Ševětín - Dynín zastávka. Probíhá zásah záchranných složek a vyšetřování mimořádné události,“ uvedl po nehodě dopravce.

„Zdravotnické operační středisko vyslalo na místo posádku záchranářů a vůz s lékařem. Zatím neztotožněný člověk zemřel, povolán byl koroner,“ uvedl mluvčí jihočeské záchranné služby Václav Burian.

Cestujícím z vlaku pomohli hasiči a jejich evakuačním autobusem je převezli do stanice Veselí nad Lužnicí.

Před devátou hodinou mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka uvedl, že byl provoz obnovený po jedné koleji. Po desáté doplnil, že vlaky už jezdí bez omezení.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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