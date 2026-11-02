Na Českobudějovicku usmrtil rychlík člověka, vlaky už jezdí bez omezení

„Ke střetu vlaku R 653 „Rožmberk“ s osobou došlo v kolejišti mezi stanicemi Ševětín - Dynín zastávka. Probíhá zásah záchranných složek a vyšetřování mimořádné události,“ uvedl po nehodě dopravce.
„Zdravotnické operační středisko vyslalo na místo posádku záchranářů a vůz s lékařem. Zatím neztotožněný člověk zemřel, povolán byl koroner,“ uvedl mluvčí jihočeské záchranné služby Václav Burian.
Cestujícím z vlaku pomohli hasiči a jejich evakuačním autobusem je převezli do stanice Veselí nad Lužnicí.
Před devátou hodinou mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka uvedl, že byl provoz obnovený po jedné koleji. Po desáté doplnil, že vlaky už jezdí bez omezení.