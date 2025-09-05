Událost byla hlášená v 7 hodin ráno.
„Jednalo se o střet vlaku s člověkem přímo na přejezdu, ve vlaku cestovalo 130 lidí, nikdo nebyl zraněn. Odklání se i provoz na přilehlé silnici,“ řekla redakci iDNES.cz krajská policejní mluvčí Michaela Richterová.
Kriminalisté budou prověřovat, zda se jednalo o nešťastnou událost. Dechová zkouška ukázala, že strojvedoucí nebyl pod vlivem alkoholu.
Provoz na důležité trati bude zastaven asi do 9:30. Dopravce zajišťuje náhradní autobusovou dopravu.
