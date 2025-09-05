Rychlík v Černošicích usmrtil člověka, hlavní trať od Plzně do Prahy stojí

Autor: ,
  8:12aktualizováno  8:25
Vlak ráno srazil a usmrtil člověka na železničním přejezdu v Černošicích u Prahy. Provoz vlaků v úseku Dobřichovice – Praha-Radotín na hlavní trati od Berouna a Plzně se zastavil. Totožnost zemřelého policie zatím nezná, zřejmě šlo o muže.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Událost byla hlášená v 7 hodin ráno.

„Jednalo se o střet vlaku s člověkem přímo na přejezdu, ve vlaku cestovalo 130 lidí, nikdo nebyl zraněn. Odklání se i provoz na přilehlé silnici,“ řekla redakci iDNES.cz krajská policejní mluvčí Michaela Richterová.

Kriminalisté budou prověřovat, zda se jednalo o nešťastnou událost. Dechová zkouška ukázala, že strojvedoucí nebyl pod vlivem alkoholu.

Provoz na důležité trati bude zastaven asi do 9:30. Dopravce zajišťuje náhradní autobusovou dopravu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.