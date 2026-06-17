Vlak na Uherskohradišťsku srazil a usmrtil člověka, páteřní trať stála

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  9:19aktualizováno  9:53
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Vlak srazil ve středu ráno na železniční trati mezi Huštěnovicemi a Starým Městem na Uherskohradišťsku člověka. Nehodu nepřežil, řekl policejní mluvčí Radomír Šiška. Provoz na celostátní železniční trati 330, která spojuje Přerov s Břeclaví, byl přibližně hodinu zastaven. Kolem půl desáté začaly vlaky opět jezdit s omezením rychlosti kolem místa události.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Jde o páteřní mezinárodní trasu, kudy jedou i rychlíky z Polska na Slovensko, do Rakouska a Maďarska.

O střetu informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Nehoda se stala okolo 8:30. „Bohužel sražená osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem,“ řekl Šiška.

Podle Českých drah srazil člověka v kolejišti osobní vlak směřující z Přerova do Břeclavi. „Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému a vyšetřovatelé,“ uvedl dopravce. V 9:35 byl podle něj provoz obnoven s omezením po jedné traťové koleji.

Dvoukolejná elektrizovaná celostátní trať číslo 330 je součástí druhého koridoru. Z Přerova vede přes Hulín na Kroměřížsku, Otrokovice na Zlínsku, Staré Město na Uherskohradišťsku, Moravský Písek a Rohatec na Hodonínsku a Hodonín do Břeclavi.

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