Vlak na Uherskohradišťsku srazil a usmrtil člověka, páteřní trať stála

Jde o páteřní mezinárodní trasu, kudy jedou i rychlíky z Polska na Slovensko, do Rakouska a Maďarska.
O střetu informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Nehoda se stala okolo 8:30. „Bohužel sražená osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem,“ řekl Šiška.
Podle Českých drah srazil člověka v kolejišti osobní vlak směřující z Přerova do Břeclavi. „Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému a vyšetřovatelé,“ uvedl dopravce. V 9:35 byl podle něj provoz obnoven s omezením po jedné traťové koleji.
Dvoukolejná elektrizovaná celostátní trať číslo 330 je součástí druhého koridoru. Z Přerova vede přes Hulín na Kroměřížsku, Otrokovice na Zlínsku, Staré Město na Uherskohradišťsku, Moravský Písek a Rohatec na Hodonínsku a Hodonín do Břeclavi.