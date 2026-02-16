Na Masarykově nádraží v Praze srazil vlak člověka, provoz obnoven po jedné koleji

Autor: ,
  19:23aktualizováno  19:23
Na Masarykově nádraží v Praze srazil v pondělí v podvečer vlak člověka. Provoz na železnici je částečně obnoven po jedné koleji, sdělil mluvčí Správy železnice pro mimořádnosti Martin Kavka. Záchranáři na místě nalezli už mrtvého asi 55letého muže. České dráhy předpokládají konec omezení, která se týkají linek S1, S2, S7, S9, S22 a R41, nejdříve v 19:35.

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Mluvčí Správy železnic na dotaz iDNES.cz potvrdil, že kolem 19. hodiny organizátor dopravy obnovil s velkým omezením provoz po jedné koleji. Kavka dodal, že vlaky nabírají zpoždění vyšší desítky minut. „Vzhledem k částečnému obnovení provozu očekáváme snížení doby zpoždění,“ uvedl mluvčí.

„Provoz je zastaven v úseku Praha – Masarykovo nádraží a Odbočka Balabenka,“ upřesnil Kavka. České dráhy na svém webu uvedly, že omezení se týká provozu mezi Masarykovým nádražím a stanicí Praha-Libeň a současně mezi Masarykovým nádražím a Prahou – Vysočany.

„K nahlášenému střetu vlaku s přibližně 55letým mužem vyjely posádky rychlé zdravotnické pomoci, rendez-vous a intenzivní péče. Po příjezdu na místo bylo bohužel zjištěno, že pacient utrpěl zranění neslučitelná se životem, a proto byl na místo povolán koroner,“ napsali záchranáři na síti X.

Nehoda se odehrála krátce před 18:00. České dráhy musely odřeknout zejména spoje do Českého Brodu, Velkého Oseku a do stanice Praha – Libeň. Omezení zavinil střet vlaku soukromého dopravce s člověkem.

Masarykovo nádraží slouží zejména k regionální osobní dopravě.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.