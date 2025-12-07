Mezi Valašskou Polankou a Vsetínem srazil vlak člověka

  20:42aktualizováno  22:55
Vlak v neděli večer na trati mezi Valašskou Polankou na Vsetínsku a Vsetínem srazil člověka, který nehodu nepřežil, uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš. Provoz na mezinárodní trati 280 spojující Hranice na Moravě s Púchovem byl v místě nehody několik hodin přerušen.

ilustrační snímek | foto: Luboš Kratochvíl, iDNES.cz

„Lze potvrdit střet vlaku s člověkem, ten zraněním podlehl. Trať je uzavřena od 19:03,“ řekl Jaroš. Okolnostmi nehody se policie dále zabývá.

Podle Českých drah srazil člověka v kolejišti vlak EuroCity (EC) Valašský expres ze slovenského Púchova do Prahy. „Probíhá zásah jednotek integrovaného záchranného systému a vyšetřování mimořádné události. Termín obnovení provozu budeme aktualizovat dle postupu vyšetřování,“ uvedl dopravce krátce po incidenty. Vlaky kvůli nehodě nabíraly zpoždění.

