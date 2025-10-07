Vlak na Břeclavsku srazil a usmrtil člověka, mezinárodní trať do Rakouska stála

  14:37aktualizováno  14:54
Srážka s člověkem, pravděpodobně sebevrahem, zastavila v úterý před polednem provoz na mezinárodní trati do Rakouska. Ke smrtelném střetu došlo u Podivína na Břeclavsku. Mezinárodní vlaky a expresy jezdily odklonem přes Olomouc, minuly tak Brno. Před 14. hodinou byl provoz obnoven po jedné ze dvou traťových kolejí.

ilustrační snímek | foto: HZS JMK

Vlak Českých drah Railjet, který mířil z Prahy do rakouského Grazu, na koridoru u obce Podivín na Břeclavsku krátce před polednem usmrtil člověka. Ten se totiž pohyboval v kolejišti v místech, kde vlaky jezdí vysokou rychlostí.

Podle policejního mluvčího Davida Chaloupky šlo zřejmě o sebevraždu. „Osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem, bohužel jsme na místě již nemohli pomoci, zemřela ještě před naším příjezdem,“ doplnila jej mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Na místo vyrazili i hasiči, kteří pomáhali s evakuací zhruba 130 cestujících z vlaku, který zastavil na okraji Podivína ve směru do Rakouska. Nikdo z pasažérů se při prudkém brzdění podle hasičů nezranil a nepotřeboval ošetření.

Kromě soupravy, která člověka srazila, zastavil těsně před místem nehody mezinárodní vlak z Budapešti do Berlína a také spoj RegioJetu.

Ostatní dálkové vlaky mířily z Břeclavi na Hodonín a Olomouc, podobně byly odkláněny v České Třebové i vlaky od Prahy. Ty tak mimořádně vynechaly na své trase Brno.

Za rychlíky a osobní vlaky byla na trati mezi Podivínem a Břeclaví zavedena náhradní autobusová doprava.

Před 14. hodinou se podařilo zprovoznit jednu ze dvou traťových kolejí. Podle Českých drah je nutné očekávat zpoždění pět až deset minut.

