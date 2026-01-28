Vlak na Kutnohorsku srazil a zranil muže, nehoda na hodinu zastavila provoz

Autor: ,
  22:44aktualizováno  22:44
V Záboří nad Labem na Kutnohorsku ve středu večer srazil osobní vlak muže, který přecházel kolejiště v místech se zákazem vstupu. Muž ze střetu vyvázl s poraněním, uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Provoz na železničním koridoru mezi stanicemi Kolín a Řečany nad Labem byl po nehodě zhruba hodinu zastavený, některé vlaky nabraly zpoždění v desítkách minut, vyplývá z webu Českých drah.

ilustrační snímek | foto: Trans Hospital Plus/ X

Neštěstí se podle Suchánkové stalo krátce před 20:00. Muž narozený v roce 1995 v oblasti vlakového nástupiště přecházel koleje, aby stihl nastoupit do vlaku, který ve stanici stál.

Z opačného směru však přijížděla souprava na Prahu, která muže srazila. V tomto vlaku bylo zhruba 150 cestujících, nikdo z nich se však nezranil, dodala mluvčí.

Muže s podezřením na poranění pánve přepravil vrtulník do pražské vinohradské nemocnice, sdělila mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.

Provoz přes stanici Záboří nad Labem byl obnoven krátce před 21:00, jak uvádí web Českých drah. Omezení se podle dopravce dotklo několika osobních spojů, které nabraly zpoždění až 50 minut.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.