Poškozené vedení u Černošic zastavilo vlaky na Prahu. Nehoda uzavřela přejezd

Autor: ,
  21:03aktualizováno  21:03
Poškozené trakční vedení zastavilo dnes odpoledne provoz na železniční trati mezi Prahou a Berounem v úseku Dobřichovice a Praha - Radotín. Nehoda se neobešla bez komplikací pro řidiče. Kvůli nehodě je uzavřen železniční přejezd P263 v Černošicích (ulice Radotínská).

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Policie ČR na sociální síti X varovala motoristy před uzavírkou a podle jejích informací zůstane přejezd mezi Černošicemi a Radotínem uzavřen minimálně do středy do 12:00.

Mluvčí Správy železnic (SŽ) pro mimořádnosti Martin Kavka uvedl, že krátce před 17:30 byl provoz obnoven po jedné koleji.

Mluvčí SŽ informoval o poškození trakčního vedení a poškození sběračů dvou vlaků, které musely vysadit své cestující.

Příčina poškození trakčního vedení se podle Kavky vyšetřuje.

Dopravce zavedl v úseku mezi stanicemi Praha - Radotín a Dobřichovice kyvadlovou náhradní autobusovou dopravu.

