Vlak u Českého Brodu srazil dítě. Zraněním na místě podlehlo

Tragický incident se v pondělí večer udál u Českého Brodu na Kolínskou. Osobní vlak tam z dosud nezjištěných příčin srazil nezletilou osobu, která na místě střetu podlehla. Okolnosti tragického úmrtí dítěte vyšetřují kolínští kriminalisté.

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„Krátce před 21:00 jsme dostali oznámení o srážce osobního vozu s člověkem v Českém Brodě na trati z Prahy na Kolín. Bohužel se ukázalo, že při střetu utrpěla nezletilá osoba zranění neslučitelná se životem,“ uvedla středočeská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Po dobu zásahu záchranných složek a vyšetřování na místě jezdily vlaky podle webu Českých drah odklonem, byla zavedena náhradní autobusová doprava v úseku Úvaly - Poříčany.

Několik osobních spojů museli dopravci odřeknout. Provoz na železničním koridoru z Prahy do Kolína byl zastaven, kolem 22:30 začaly vlaky znovu úsekem projíždět.

Vzhledem k nezletilosti nesdělila mluvčí pohlaví ani věk dítěte. Za jakých okolností k tragickému incidentu došlo bude nyní předmětem vyšetřování kolínských kriminalistů.

