Na hlavním železničním koridoru u Ostravy vykolejily dva nákladní vagony, zastavily provoz

Autor: ,
  12:36
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Na hlavním železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko je zastaven provoz. V úseku mezi Ostravou a Bohumínem na Karvinsku vykolejily dva vagony nákladního vlaku. Událost se obešla bez zranění, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Škoda je zhruba dva miliony.
Na železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko je od dopoledne zastaven...

Na železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko je od dopoledne zastaven provoz. V úseku mezi Ostravou a Bohumínem vykolejily dva vagony nákladního vlaku. (23. května 2026) | foto: ČTK

Na hlavním železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko je zastaven...
Na hlavním železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko je zastaven...
Na hlavním železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko je zastaven...
Na hlavním železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko je zastaven...
7 fotografií

Nákladní vlak vykolejil na výhybce v 9 hodin při vjezdu do stanice Ostrava hlavní nádraží ze směru od Bohumína.

Škoda na železničním svršku byla odhadnuta na 1,5 milonu korun, na drážních vozidlech vlaku pak 500 tisíc.

„Na místě mimořádné události šetří příčiny a okolnosti jejího vzniku pět inspektorů Drážní inspekce, která zahájila vlastní šetření této mimořádné události včetně zpracování závěrečné zprávy,“ uvedl Jan Kučera, generální inspektor Drážní inspekce.

Na místě nehody zasahují hasiči Správy železnic. „Dva nákladní vagony vykolejily každý jedním podvozkem,“ uvedl Kavka. Vlaky mají zpoždění. České dráhy zajišťují náhradní autobusovou dopravu mezi ostravským hlavním nádražím a Bohumínem.

Předběžně se podle webu Správy železnic očekává přerušení provozu nejméně do 22 hodin.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.