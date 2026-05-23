Nákladní vlak vykolejil na výhybce v 9 hodin při vjezdu do stanice Ostrava hlavní nádraží ze směru od Bohumína.
Škoda na železničním svršku byla odhadnuta na 1,5 milonu korun, na drážních vozidlech vlaku pak 500 tisíc.
„Na místě mimořádné události šetří příčiny a okolnosti jejího vzniku pět inspektorů Drážní inspekce, která zahájila vlastní šetření této mimořádné události včetně zpracování závěrečné zprávy,“ uvedl Jan Kučera, generální inspektor Drážní inspekce.
Na místě nehody zasahují hasiči Správy železnic. „Dva nákladní vagony vykolejily každý jedním podvozkem,“ uvedl Kavka. Vlaky mají zpoždění. České dráhy zajišťují náhradní autobusovou dopravu mezi ostravským hlavním nádražím a Bohumínem.
Předběžně se podle webu Správy železnic očekává přerušení provozu nejméně do 22 hodin.