Vlaky z Liberce do německé Žitavy vyjedou až o Štědrém dni, na trase se stále pracuje

  17:01aktualizováno  17:01
Vlaky z Liberce přes Chrastavu a Hrádek nad Nisou do německé Žitavy a dál do Varnsdorfu vyjedou kvůli rekonstrukci až na Štědrý den. Původně se počítalo s obnovením provozu už s novým jízdním řádem v neděli 14. prosince. Na trase se ale stále pracuje, řekl dnes novinářům náměstek hejtmana Jan Sviták.
Železniční trať Liberec - Žitava překonává německo-polskou hranici a řeku Lužická Nisa estakádou. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Polský úsek železniční trati Liberec - Žitava.
Polský úsek železniční trati Liberec - Žitava.
První vlak, který projede celou trasou podle nového jízdního řádu, vyjede z německého Seifhennersdorfu 24. prosince v 04:18 a do Liberce dorazí v 05:14.

Důvodem úpravy termínu je podle hejtmana Martina Půty především rozšíření původně plánovaných prací. Správa železnic využila souběžné rekonstrukce navazujícího úseku v Polsku a opravila i úsek trati z Hrádku nad Nisou k polské hranici, s nímž se původně nepočítalo.

„Ještě před 14 dny tam nebyly koleje, stále se také pracuje na nádraží v Hrádku,“ doplnil hejtman.

Rekonstrukce rušné trati se protáhla, původně měla výluka skončit už v září, pak se termín posunul na 27. listopadu, nakonec to bude ještě o měsíc delší. „Asi nemáme úplně radost z toho zpoždění, na druhou stranu je to nakonec jenom do Vánoc. Je to určitě lepší varianta, než pustit nějaký provoz, který by znamenal každodenní zpoždění těch vlaků a nefunkčnost toho celého toho celého systému,“ dodal Půta.

Cílem rekonstrukce za bezmála 1,238 miliardy korun bylo zlepšení dopravního spojení z Liberce směrem do Polska a Německa, zabezpečení tratě a zvýšení komfortu pro cestující. Součástí je nejen rekonstrukce kolejí, ale také stanic v Hrádku nad Nisou a Chrastavě včetně nádražních budov.

Cesta bude rychlejší o deset minut

Cestování se také zrychlí, cesta do Varnsdorfu z Liberce se zkrátí zhruba o deset minut na 50 minut, z Liberce do Žitavy potrvá 27 minut. „Zrychlení umožní přímé napojení v Žitavě na další spoje směr Görlitz přímo z Liberce,“ dodal hejtman.

Trať z Liberce na Žitavu byla součástí Jiho-severoněmecké spojovací dráhy a měla zajistit rychlou cestu z Německa přes Česko na jih do Vídně, první vlak tudy projel 1. prosince 1859. Dnes slouží hlavně regionální dopravě a denně ji využije kolem 2500 cestujících.

Rekonstrukce na frekventované trase z Liberce do Žitavy začala loni v září, od jara je na trase výluka a dopravu zajišťují autobusy. Od Štědrého dne bude na trati zkušební provoz, zcela hotovo by mělo být na konci dubna příštího roku.

