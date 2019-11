Vlasov byl velitelem jmenován se souhlasem Hitlera, říká na stavbu pomníku v Řeporyjích Semelová

PRAHA Proti záměru starosty Řeporyjí Novotného vybudovat pomník vlasovcům se v pondělí ohradilo ruské velvyslanectví v Praze a nesouhlas následně podpořilo i samotné Rusko. Ve čtvrtek se připojila také Marta Semelová za KSČM Praha. Městská část ale nehodlá s Ruskem o svém záměru diskutovat, podle Novotného si Řeporyje vlasovce pamatují jako zachránce. Věc bude projednávat zastupitelstvo Řeporyjí 16. prosince.

„Po pražském „samoznalci“ historie primátorovi Zdeňku Hřibovi (Piráti), podle jehož názoru se Praha osvobodila sama 8. května 1945 a Rudá armáda tak o den později přijela do již osvobozeného hlavního města, po starostovi městské části Prahy 6 Ondřeji Kolářovi (TOP 09), který, jak tvrdí, rozumí vandalům hanobícím pomník maršála Koněva (ostatně on sám ho dehonestuje a činí kroky k jeho odstranění), se objevuje další, po zviditelnění toužící falzifikátor dějin,“ okomentovala situaci na Facebooku Marta Semelová, předsedkyně Krajského výboru KSČM v Praze.

A pokračuje: „Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) vyhlásil do světa, že chce vybudovat v této městské části pomník vlasovcům. Tohoto, vulgaritami a sprostými urážkami proslulého politika, zjevně nezajímají historická fakta. Například to, že Vlasov organizoval koncem roku 1944 armádu, jejímž velitelem byl se souhlasem Hitlera jmenován. Že se ve službách německých okupantů vlasovci podíleli na protipartyzánských akcích, že byli využíváni jako konfidenti proti obyvatelstvu a jako agenti provokatéři,“ myslí si Semelová.

„Na konci války, aby si zachránili kůži a získali alibi, připojili se k pražskému povstání. Ze strany vlasovců nešlo o nic jiného než o snahu vykoupit se na poslední chvíli za zradu a spáchaná zvěrstva. Když zjistili, že se k Praze blíží Rudá armáda, urychleně opustili Prahu a snažili se dostat do amerického zajetí. V souladu s Chartou Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku jsou zločiny Andreje Vlasova a jeho kompliců kvalifikovány jako účast na nacisty spáchaných válečných zločinech, zločinech proti lidskosti a napomáhání jim,“ dodala Semelová.

Podle ruského velvyslanectví by pomník byl porušením mezinárodních závazků Česka vyplývajících z úmluvy o nepromlčitelnosti válečných zločinů.



Ze čtvrtečního vyjádření mluvčí ruské diplomacie Mariji Zacharovové vychází, že Rusko považuje netečnost českých úřadů k plánům jedné pražské čtvrti na stavbu pomníku vlasovcům za zjevné nadržování zločinnému přepisování dějin. Nápad na pomník vlasovcům označila za „naprosto příšernou iniciativu“, která slouží reinkarnaci nacismu.

Na pomníku je v obci shoda

Záměr vybudovat pomník bude projednávat zastupitelstvo Řeporyjí v polovině prosince. Výzva, aby se lidé žijící v Řeporyjích zapojili do debaty o výstavbě pomníku vlasovců, by měla být zveřejněna v novém čísle radničního časopisu, uvedl Novotný. Podle něj lidé na místní zastupitelstvo příliš nechodí, ale tentokrát by chtěl, aby k záměru řekli svůj názor. Zastupitelé jsou podle Novotného jednotní a stavbu pomníku podporují koaliční partneři i opozice, řekl dále.