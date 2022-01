Až 80 tisíc nakažených uprostřed týdne, předpovídá Válek. Vrcholem bude komunitní šíření mezi lidmi nad 65 let

Ministr předpokládá, že pondělní testy prokážou kolem 50 tisíc nakažených, ve středu očekává až 80 tisíc pozitivních testů. Počty nakažených budou klesat ve školách. „Vrcholem bude komunitní šíření mezi lidmi nad 65 let,“ řekl ministr zdravotnictví.

Část odborníků už dříve odhadovala, že na vrcholu epidemie může být až 200 000 nově nakažených denně. Podle Válka už v Praze začíná epidemie zpomalovat.

Podle Válka je nyní v Česku asi 100 000 seniorů, kteří dosud nemají posilovací dávku očkování a dalších asi 350 000 až 400 000 lidí nad 60 let, kteří nejsou očkováni vůbec.

Nemocniční a personální kapacity

Koronavirovou variantu omikron, která nyní v Česku převládá, by kapacita českých nemocnic měla zvládnout. V nedělním pořadu Partie CNN Prima News to řekl epidemiolog a poradce prezidenta Roman Prymula. Britská data podle něj ukazují, že s variantou omikron skončí v nemocnici asi 1,5 procenta nakažených. S tím, jak se bude omikronová vlna rozvíjet, by podle něj mohl být problém s velkým množstvím lidí v karanténách.

„Z britských dat je vidět, že jenom asi 1,5 procenta lidí bylo hospitalizováno a naše kapacita je v tuto chvíli dostatečná,“ řekl Prymula. Dodal, že v blízké době se dá očekávat nárůst počtu hospitalizovaných, ale i tak by to měly nemocnice zvládnout.

S ohledem na povinné testování by se nicméně podle epidemiologa mohl v dalších týdnech či měsících ukázat jako problém nastavený systém karantén, který v prvních fázích vlny smysl dává, ale později by mohl vést k personálním problémům ve službách včetně zdravotnictví.

Ministr zdravotnictví Válek ujistil, že nedostatek zdravotníků problémem nebude, situaci totiž podle něj vláda předpokládala. „Uvědomovali jsme si, že dojde ke komunitními šíření. Situace se během týdne až 14 dní začne zlepšovat,“ řekl ministr.

10. ledna 2022

Bez testování po pozitivním PCR testu

Ministerstvo zdravotnictví chce povolit očkování třetí dávkou dětem mladším 12 let, ve středu to bude projednávat vláda. Ministr chce na vládě představit i návrh, kdy lidé, kteří měli pozitivní PCR test na covid-19, by se nemuseli 30 dnů od jeho provedení testovat.

„Připravujeme zjednodušení systému izolací, po dohodě s odborníky jsme dospěli k závěru, že po prodělané nemoci vzhledem k tomu, jak se omikron chová, když člověk skončí v izolaci, tak 30 dnů ho vlastně bereme jako člověka, který se nemůže nakazit,“ řekl v diskusním pořadu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Vakcína Novavax

Do 14 dnů by se mohla otevřít registrace na očkování vakcínou od firmy Novavax. Ta by měla do ČR dorazit na přelomu února a března, prozradil Válek. Ministr předpokládá, že nová očkovací látka přesvědčí statisíce lidí, aby se nechaly očkovat. Část lidí totiž odmítá mRNA vakcíny, kterými se v současnosti v Česku většinou očkuje.

Vakcína Novavax je podle informací Státního ústavu léčiv takzvaně proteinová, tedy jiného typu než čtyři dosud schválené vakcíny. Podává se ve dvou dávkách v rozmezí jednadvaceti dnů a využívá technologii již použitou například ve vakcínách proti chřipce či rakovině děložního čípku.

Výpadek Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Celé středeční dopoledne nefungoval systém Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Lékárny nemohly vydávat léky na e-recepty a lékařům, kteří se do systému elektronické administrativy včetně té pro covid-19 hlásili skrze SÚKL, nefungoval celý systém. Česká lékárnická komora kritizovala, že nefungoval ani záložní systém.

“Udělali jsem několik změn, začali jsme ukládat data, děláme některá organizační opatření, která změní to, kdo bude správcem programů a systému,“ reagoval na kritiku Válek. Sám by si přál, aby systém byl přímo pod ministerstvem zdravotnictví.

Odvolání Arenbergera

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v pátek odvolal z postu ředitele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) exministra Petra Arenbergera. V původní tiskové zprávě mluvčí FNKV Tereza Romanová však uvedla, že Arenberger rezignoval.

Podle Válka měl exministr Arenberger pro něj v pátek připravený dopis s rezignací, domluvili se na tom, že ho zašle na ministerstvo. „Rezignaci jsem dodnes nedostal,“ dodal.