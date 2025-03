Ministr Válek ruší povinné prohlídky pro neriziková povolání

Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Dříve podobně skončily potravinářské průkazy nebo periodické prohlídky pro zaměstnance bez zdravotních rizik.

Vstupní prohlídky nebudou pro nerizikové profese povinné od 1. července letošního roku. „Ruší se zbytečná razítka. Se zdravotnickým výkonem to u nerizikových profesí nemělo nic společného,“ řekl viceprezident Hospodářské komory ČR Tomáš Prouza.

Praktický lékař v současné době vystaví pracovníkovi potvrzení, za které dostane obvykle 200 až 500 korun. „Nemělo to žádný efekt,“ dodal Válek.

Změna se dotkne jen profesí, u kterých není riziko dopadů na zdraví. Jejich rozdělení do čtyř kategorií je dané zákonem, do konkrétních je řadí zaměstnavatel. Mezi nerizikové patří zejména administrativní profese, například barman, kadeřník nebo zdravotní sestra spadá do kategorie dvě s možnými dopady na zdraví.

Podobně jako nesmyslné označil Válek povinnost provozovatelů nechávat si krajskou hygienickou stanicí dopředu schválit provozní řád. „Musí mít pochopitelně provozní řád. Ale ten je možné zkontrolovat při první návštěvě hygieniků,“ uvedl. Změna by podle MZd měla nastat od 1. ledna 2026, pokud zákon projde legislativním procesem. Dotkne se zhruba 100 tisíc lidí.

Prouza doplnil, že hygienici mají na webu vzorové provozní řády, které většina provozovatelů použije. Otevření kadeřnictví, manikúry, masérského nebo tetovacího salonu a podobných zařízení, kde mohou být hygienická rizika, musí provozovatel oznámit. Hygienici tam podle něj i v současné době velmi rychle dorazí na první kontrolu.

„Je zcela nepodstatné, zda je dobrý provozní řád. Nestačí, že je něco správné, ale že se to správně provozuje v reálu,“ řekl Válek.

Ministerstvo kromě potravinářských průkazů, které museli mít zaměstnanci pracující v oboru gastro či výrobě potravin, zrušilo také povinné periodické prohlídky pro nerizikové profese. Na ty museli pracovníci docházet jednou za deset let. V roce 2022 Hospodářská komora odhadovala, že úspora zaměstnavatelů, kteří prohlídky svým zaměstnancům proplácejí, bude v řádu stovek milionů korun ročně.