Přeobsazení má ve své gesci ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). „Ministr nějaký systém má, ale zatím se o něj s nikým nepodělil,“ řekl důvěryhodný zdroj z resortu zdravotnictví.

Ve hře jsou prý dvě varianty vývoje. První se dá nazvat „plošným náletem“: na všechna místa ředitelů velkých nemocnic se vypíše výběrové řízení, do kterého bude mít možnost se hlásit i současný šéf. Počítá se s tím, že velká část ředitelů by místo obhájila, zbytek by si vytáhl černého Petra.