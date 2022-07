Válek avizoval čtvrté očkování proti covidu. Odpoledne chystá prohlášení

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek promluví v pátek od 13 hodin na tiskové konferenci o očkování proti covidu-19. Ve čtvrtek k tématu uvedl, že od příštího týdne by mohlo začít přeočkování čtvrtou dávkou. Doporučené by mělo být především lidem nad 60 let a dospělým s přidruženými nemocemi. iDNES.cz přinese událost živě.