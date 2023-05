Stát umožní odstřel problémových vlků, řekl ministr Hladík

„Pohotovostní plán zítra podepíší zástupci obou ministerstev a ihned zahájíme navržené kroky, jako je ustavení pohotovostních štábů v jednotlivých regionech a zajištění potřebných postupů podle zákona o ochraně přírody a krajiny i zákona o myslivosti,“ uvedl Hladík.

Za problematické považuje většina chovatelů ovcí na Jablunkovsku loňské útoky vlků, kteří zadávili osmdesáti farmářům 186 ovcí.

„Věřím, že tato čísla jsou nepříjemná hlavně z pohledu majitelů stád, a proto jsme zprostředkovali chovatelům státní kompenzace za ztráty, které jim těmito útoky vznikly,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. „V roce 2022 získali chovatelé kompenzace ve výši 1,34 miliony korun, zatímco v roce 2021 to bylo 675 tisíc.“

V rámci dotačního programu pak kraj vyplatil farmářům již dvakrát dotace na nákup ohradníků, opravu ohrad a pořízení pasteveckého psa. K proplacení 77 podaných žádostí uvolnili úředníci v Moravskoslezském kraji 6,7 milionů korun. „Jsem přesvědčen, že v daný okamžik je jedinou možnou cestou zabezpečit co nejlépe pasoucí se stáda, ochránit je pořízením ohradníků a co největším počtem pasteveckých psů,“ zdůvodnil Vondrák.

Napadání pasoucích se zvířat pokračují i letos. K jednomu došlo v obci Krásná pod Lysou horou, kde šelmy zadávily tele, ke druhému na Jablunkovsku, kde strhly dospělou ovci. Nízký počet zabitých kusů připisují chovatelé skutečnosti, že ještě většinu zvířat ještě nevyhnali na pastviny.

Než bude odstřel vlka povolen, budou muset chovatelé prokázat jeho nežádoucí chování, s čímž úzce souvisí jeho sledování ve volné přírodě a prokázání skutečnosti, že vyčerpali veškeré možnosti, jak svá stáda ochránit.

„To, že se otevřeně začalo hovořit o možnosti odstřelu, je určitě velký posun, na který jsme čekali sedm let. Zda a kdy přinese konkrétní řešení našich problémů, v tuto chvíli netuším,“ uvedl místopředseda svazu chovatelů ovcí a koz Roman Cieslar, na jehož farmě ministr chovatelům plán představil.

Kdo bude vlky sledovat?

„V tuto chvíli víme jen to, že stejně jako loni musíme po útoku vlků situaci zmapovat a požádat o přešetření, zda jsme jako chovatelé splnili vše, abychom stádo ochránili. Pak budou muset k tomu určení lidé přijet odebrat vzorky DNA, aby se přesně vědělo, kdo na ovce zaútočil a zřejmě se někde povede agenda těchto útočníků,“ vysvětlil Cieslar.

Jak se ale bude hodnotit, který z vlků se chová atypicky, a hlavně, jak a kdo ho bude ve volné přírodě sledovat, aby jeho nestandardní chování potvrdil, si zatím chovatelé neumí představit.

„Vím v tuto chvíli jen to, že jsme měl loni na pastvě 200 ovcí za elektrickým ohradníkem vysokým 1,2 metru a ještě u stáda tři pastevecké psy,“ uvedl Jiří Pivec z Bukovce na Jablunkovsku, kterému v průběhu jedné noci zardousili vlci 16 ovcí a zranili jednoho pasteveckého psa.

„Podle svědků se do ohrady dostalo pět vlků a ovce se najednou mezi elektrickými dráty ocitly v pasti, protože neměly kam utéct. Jen díky třem psům, kteří se postavili mezi ně a ovce, nezmasakrovali vlci celé stádo. Prostě přiběhli, zaútočili a zmizeli. Nikdo ze svědků nedokáže popsat, který vlk útočil a jakým způsobem, a nevím ani do budoucna, jak to prokážu,“ popsal chovatel.

Problematické chování konkrétních jedinců vlka může mít podle Hladíka různý charakter, intenzitu i příčiny. Proto budou v pohotovostních štábech zastoupeni všichni, kterých se problematika vlků a ovcí týká, tedy ochránci přírody, myslivci, chovatelé i policisté.

„Podle charakteru nastalé situace operativně rozhodnou o vhodných opatřeních, od odstranění nevhodných podnětů a zamezení vznikajícího problematického chování prostřednictvím prevence přes odstrašení až po případné odstranění problematického jedince,“ dodal Havlík.