Vlci roztrhali stádo ovcí i pštrosa. Starostové volají po snížení počtu šelem

Ze života na venkově

3. listopadu 2024

Dnes ráno, když jsem šel projít ohradu s ovcemi, jsem objevil sežraného berana. Nemám nic proti koloběhu života a přírody, ale toto je vážně moc. Tento beran byl náhradou za původního berana, který byl stržen vlkem a vykusován. To se stalo letos na jaře, kdy vlkem byla odnesena i dvě sedmidenní jehňata. Tenkrát jsem si říkal – občas se to stát může, přece jen bydlíme u lesa. Dnes se již na to dívám jinak. Toto se stalo v ohradě jen 10 metrů od plotu sousedů pod námi, takže více ve vsi. (…)

9. listopadu 2024

Včera vlci opět navštívili naše ovce, tentokrát to odnesla nejstarší ovce ze stáda, která měla cca 70 kg. Asi po pěti dnech, co to odnesl beran, dostali opět hlad. Tentokrát to bylo kousek od plotu sousedů, cca 2 metry. Vlkům se zde vyloženě líbí. Padlo definitivní rozhodnutí, že vlky dále krmit nebudeme, takže s chovem ovcí končíme. Letošní statistika je minus 2x beran, 2x jehně a 1x ovce. Kam až toto dojde, aby se to začalo řešit. Vše bylo opět nahlášeno na příslušné úřady.

19. listopadu 2024

Po posledním útoku vlků zbyly dvě ovce, dnes v 9 hodin byly ještě viděny a ve 13:30 již jedna zardoušena a částečně ožraná. Vlci byli evidentně při hostině něčím vyrušeni. Čeho je moc, toho je příliš.