V Rychlebských horách se potulují vlci. V českých lesích jich přibývá

Informaci o výskytu vlků v Javornickém výběžku severozápadně od Jeseníku zveřejnili server Šelmy.cz který provozuje Hnutí Duha.

„V posledních měsících se v oblasti Rychlebských hor pohybují alespoň dva vlci. Kromě stopování mapovateli a dobrovolníky Vlčích hlídek se jejich přítomnost podařilo doložit i pomocí fotopastí,“ uvedl server Šelmy.cz.

V polovině května náhodný svědek natočil vlka na okraji obce Vlčice. Záběry zveřejnil na sociálních sítích obecní úřad a příspěvek už sdílelo několik stovek uživatelů. „Na videu je patrné, že je zraněn a nedošlapuje na zadní nohu. Co k tomu dodat? No, kde jinde by měl být vlk než ve Vlčicích,“ stojí v komentáři obecního úřadu. Hnutí Duha požádalo případné svědky, kteří na zraněného vlka v přírodě narazí, aby o svém pozorování informovali portál Šelmy.cz.

Populace vlků se v Česku pozvolna rozrůstá. Na území České republiky se podařilo zmapovat 24 vlčích teritorií. Většina z nich se nacházela v Čechách, hlavně v pohraničních oblastech. V 18 případech šlo o smečky, ve čtyřech případech o vlčí pár a ve dvou o teritoriální jedince. Nejčastěji se do Česka dostávají vlci ze severu – ze středoevropské nížinné populace, jejíž centrum je v západním Polsku a v Německu. Na Moravu a do Slezska se zatím šíří vlci ze slovenských a polských Karpat.

Uběhnou i desítky kilometrů

Letos v lednu byl nedaleko Prostějova nalezen mrtvý vlk. Následná analýza DNA odhalila jeho původ z alpské populace. V Horním Bavorsku bylo na vlka vydáno povolení k odstřelu. Vlk urazil z Alp na Moravu minimálně 600 kilometrů, jeho cesta skončila 17. ledna u Olšan u Prostějova, kde jej pravděpodobně srazilo auto.

Vlci putují na velké vzdálenosti a dokážou uběhnout až několik desítek kilometrů za noc, ať už při pohybu po svém teritoriu nebo při hledání nového. Jejich pohyb po krajině však výrazně limituje síť silnic, které pro volně žijící živočichy představuje obtížně překonatelné bariéry.