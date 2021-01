Vlídnější PES na obzoru: do škol půjdou i závěrečné ročníky, divadla a kina přivítají diváky s respirátory

Nový PES bude o něco vlídnější. Už ve svém nejvyšším stupni do škol pošle vedle prvňáků s druháky také žáky závěrečných ročníků, tedy deváťáky a maturanty. Divadla či kina, která už si pomalu nepamatují, jak vypadá divák, budou moci otevřít brány už od stupně čtvrtého, za zastropované návštěvnosti a podmínky, že spolu se vstupenkou se předává klientovi dvojkový respirátor, vyplývá z návrhu opatření, který v pátek projedná vláda.

Nové matice protiepidemického systému začnou platit od 1. února – tentýž den se tedy závěrečné ročníky vrátí do tříd. Novinka je i v tom, že pro nejnižší dva stupně nebude nutný nouzový stav. K takové perspektivě má ovšem Česká republika zatím daleko. Podívejme se postupně, jaké parametry nastavuje upravená protiepidemická tabulka, jejíž návrh nese ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek na vládu a Lidovky.cz ji mají k dispozici (viz fotogalerie).



Volný pohyb

Noční vycházení bez pádného důvodu se stejně jako nyní zapovídá v nejvyšším stupni mezi 21.00 až 5.00, ve čtvrtém stupni večerka nastává v deset (zatím to bylo v jedenáct). Od trojky dolů už se smí v noci brouzdat po venku neomezeně.

Shlukování

Pátý stupeň dovolí nejvýše dva lidi, co nejsou rodina, aby trávili současně čas na jednom veřejném místě, ať už venku nebo uvnitř. Ve čtvrtém stupni se limit zvedá v obou případech na šest, ve trojce se venku může potkat 30 osob, uvnitř 12. Dvojka se vyznačuje padesátihlavým shlukem uvnitř, stohlavým venku a nejbenevolentnější jednička udává stovku za zdmi, 500 na vzduchu.



Obchody

Nejpřísnější matice, v níž země je a ještě chvíli bude, si zachová možnost mít otevřeno jen pro obchody s prodejem základních potřeb, ať už malé nebo v nákupních centrech. Co je to základní potřeba, stanoví vláda svým nařízením. Takže to vedle potravin a léků mohou být i dětské boty a sešity, jak je to zavedené teď. Uvnitř obchodů se musí nosit roušky, na každých 15 metrů čtverečních plochy připadá jeden zákazník. Režimová opatření se ve čtyřce nezmění, ale otevře veškerý sortiment. Ve trojce a dvojce smí na 15 metrech čtverečních pobývat dva lidé, v jedničce čtyři.

Restaurace, hospody, bary

Dokud neopadne ukazatel PES na trojku, mají osvěžovny zavřeno s výjimkou výdejového okénka. Ve třetím stupni rizika se smí provozovna zaplnit nejvýš na půlku své kapacity, ke stolu může usadit maximálně čtyři lidi a musí dbát na to, aby mezi všemi, co nejsou u jednoho stolu, panoval alespoň dvoumetrový rozestup a roušky držely na nose i puse, pokud se zrovna nekonzumuje. Zavírací hodina je stanovená na 11 večer, přičemž celý den platí, že dovnitř mohou jen sedící hosté, nikdo na stojáka, a nesmí hrát hudba, ani z rádia, natož živá. Ve druhém a prvním stupni už melodie znít smí, ve dvojce se obsazuje šest židlí z deseti, v jedničce osm z deseti, ale pořád nesmí dovnitř nikdo, kdo by židli neměl. Povolený limit lidí u stolu činí v obou stupních šest.

Ubytování

Ve dvou nejvyšších stupních je zavřeno se stanovenými výjimkami, jako je třeba ubytování byznysmenů na služební cestě. Od trojky dolů už je režim volný za dodržení zvýšené hygieny. Nic víc se nevyžaduje.

Kulturní a sportovní představení, konference

Pátá úroveň rizika žádné diváky nedovoluje, leda přes internet. Ve čtvrtém stupni se smí zaplnit daný prostor z 20 procent své kapacity, ať už je to kino, divadlo nebo tribuna na stadionu, a zároveň celkový počet hostů nesmí přesáhnout 300 sedících lidí, co si od sebe drží dva metry a mají roušky. Diváci musejí doložit negativní test, ne víc než pět dnů starý, vstupenku povinně doplňuje alespoň dvojkový respirátor. Lístky je třeba objednávat předem, ne kupovat na místě a měsíc se musí udržovat evidence návštěvníků, kdyby se ukázalo, že v místě propuklo ohnisko nákazy. Diváci nesmí zpívat ani konzumovat. Výjimku z jídla a pití mají jen hosté vzdělávacích akcí a konferencí, nasytit se smějí tam, kde sedí.

Ve třetím stupni trvá povinnost držet rozestupy, nezpívat v hledišti, evidovat diváky a ke vstupence přikládat aspoň dvojkový respirátor. Dál se režim liší, podle toho, jestli chce provozovatel trvat na testu, nebo ne. Do tisíce sedaček kapacity, pokud nebudou mít hosté negativní covidové osvědčení, smí dovnitř jen 25 procent kapacity usazených diváků, ob řadu a ob sedadlo. S testem se dá zaplnit polovina sedaček. V divadlech, kinech a na stadionech, kde mají více než 1000 sedadel, je bez testu mez na čtvrtině kapacity a zároveň maximu 250 lidí; s testem je to až 500 usazených lidí a nadto čtvrtina sedaček, co má dané zařízení nad uvedenou tisícovku.

Ve druhém a prvním stupni už se nemusí dávat k lístku respirátor, zakrýt si dýchadla lze i rouškou nebo šálou, stále platí evidence hostů. Venku ve dvojce sedí nejvíc 500 lidí, vevnitř 250, a to v každém sektoru, kapacitu lze zaplnit z 60 procent. První stupeň umožňuje využít 80 procent sedaček, venku až do tisíce v každém sektoru, uvnitř do 500.

Školy

I za nejhoršího řádění viru budou ve třídách prezenčně první, druhé a deváté ročníky základek, stejně tak závěrečné ročníky středních škol a konzervatoří. Umožní se taky praktická nebo laboratorní výuka posledních tříd vysokých škol, to poslední v maximu 20 osob.

Ve čtvrté úrovni rizika se přidává druhý stupeň základek v rotačním režimu, ve třetí už to platí i pro střední a vyšší odborné školy, prezenční vzdělání mohou absolvovat první ročníky na univerzitách. Druhý a první rizikový stupeň už na distancu drží jenom univerzity třetího věku.

Svatby, pohřby, bohoslužby

Při sňatku i posledním rozloučení se v pětce smí sejít nejvýš 15 lidí, na mši se obsazuje desetina míst k sezení, hromadný zpěv se zapovídá, roušky a rozestupy jsou povinné. Ve čtvrté úrovni je na svatbách i pohřbech 20 lidí, v trojce 30, ve dvojce 50 a v jedničce 100. Pro bohoslužby ve čtyřce odpovídá 20 procent zaplněné kapacity, trojce 50, dvojce 60, na jedničce už je svatostánek plný, ale hromadně zpívat se nesmí, ani sundat roušku.

Venkovní trhy a tržiště

Ve všech stupních musejí být mezi stánky aspoň dvoumetrové mezery, mezi zákazníky též. V pětce mohou trhovci nabízet jen květiny a jídlo, které se nesmí sníst rovnou. Čtyřka s pětkou zakazují prodej jídla a alkoholu, co by se ihned konzumoval, v nižších stupních je to již dovoleno.

Amatérský sport, fitness

Pátý stupeň stanoví: sportovat se může venku i vevnitř (ale ne amatérské soutěže, ty jsou zakázané), šatny a toalety jsou k dispozici v režimu, co zabraňuje shlukování, sprchy a další prostory kromě sportoviště samotného nejsou přístupné. Pokud si sportovci nepřinesou negativní test, mohou být na jednom místě nejvýš dva. S testem až jeden celý tým, u fitness center jeden člověk na 15 metrů čtverečních. A kdo nepřinesl test, musí cvičit v roušce. Čtvrtý stupeň stanovuje shodné podmínky až na to, že maximum lidí bez testu je šest.

Od trojky dolů už testy nejsou povinné, jen doporučené. Třetí stupeň určuje, že uvnitř na jedné sportovní ploše (kurtu, hřišti atp.) pobývá jeden tým či skupina, co k sobě patří, nikoli ale víc než jeden na každých 15 metrů čtverečních. Venku jsou to dva hrací týmy. Povolují se amatérské soutěže, ale ne přípravná utkání. Druhý stupeň zmenšuje 15 metrů čtverečních na 10, takže se vejde víc lidí, jednička mluví o šesti metrech. Přípravná i jiná utkání v ní běží bez omezení.

Bazény, wellness, sauny

V pětce mají všichni kromě zdravotnických zařízení zavřeno. O stupeň níže mohou venkovní areály obsadit 20 procent svojí kapacity, vevnitř je to jeden člověk na 15 metrů čtverečních plochy. Vstupenky se prodávají přes objednávkový systém a s časovým ohraničením od kdy do kdy, hosté se evidují po dobu jednoho měsíce. Pro interiéry se doporučuje doplňovat vstupenku aspoň dvojkovým respirátorem, ale nenařizuje se to. Výdejní okénko funguje, ale přímo u něj se jíst či pít nesmí.

Čtvrtý stupeň umožní jednoho hosta na každých 15 metrů čtverečních, povinný test se vyžaduje. Ve společných prostorách typu chodba nebo záchod se zakrývají dýchadla. Ve trojce může venku pobýt najednou až 50 lidí, vevnitř je to pořád jeden člověk na 15 metrů čtverečních. Dvojka umožňuje saunové ceremonie, přičemž na jednoho člověka při tom musí připadat aspoň tři metry krychlové, parní sauny dovolené nejsou, to až od jedničky. Ve dvojce je venku až 100 lidí, vevnitř dva na každých 15 metrů čtverečních, v jedničce 500 osob, respektive čtyři na danou plochu.

Zoo, botanické zahrady, galerie, muzea

V nejvyšším stupni mají zavřeno. Při zlepšení o jednu třídu smí pojmout zákazníky o 20 procentech svých kapacit venku, uvnitř je to jeden člověk na každých 15 metrů čtverečních. Vstupenky s časovým ohraničením se musejí objednávat, pro interiéry je doporučeno doprovázet lístky o aspoň dvojkový respirátor, hosté se evidují po dobu měsíce. Jídlo a pití lze prodávat, ale bez konzumace přímo na místě.

Ve třetím stupni se venku plní třetina kapacity, uvnitř se limit zvedá na dvě osoby na danou plochu, zbytek platí stejně. Ve dvojce je venku až 60 procent možných hostí, vevnitř limit zůstává. Lístky už se nemusejí objednávat, lze je koupit na místě. V jedničce venku pobývá až 80 procent lidí, co se vejde, vevnitř jsou to čtyři na danou plochu. Ve všech stupních se musí nosit zakrytá dýchadla.



Kanceláře, sklady, fabriky

Ani v nejtěžších časech se nenařizuje zavření. Od pětky do trojky včetně platí zvýšená hygiena, větrání, roušky a rozestupy. Nařizuje se omezení koncentrace zaměstnanců, osekání služebních cest, převedení jednání na online úroveň a rozdělení pracovníků do směn, které se nepotkávají. Práce z domova a pravidelné testování na covid se doporučuje. Ve dvojce odpadá doporučení testování a práce z domova, v jedničce už se má jen dbát na zvýšenou hygienu a větrání.

Návštěvy nemocnic, domovů důchodců, věznic

Stupně jedna a dva žádají jen běžnou protiepidemickou opatrnost ve smyslu roušek, rozestupů a dezinfikovaných rukou. Od trojky do pětky platí následující: návštěvníci se musejí všude po dobu jednoho měsíce evidovat, v lůžkových zdravotnických zařízeních a věznicích musí mít hosté nejméně respirátor typu FFP2, v sociálně-pobytových zařízeních se vyžaduje negativní test a ústa s nosem pod respirátorem třídy FFP2.

Profesionální umělci

Pro pátý stupeň: Soubory se musí vystříhat zbytné koncentrace zaměstnanců, osobních jednání, dbát na střídání skupin, které se nepotkají, pokud je to možné. Nástrojové skupiny či orchestry musejí mít mezi hráči odstupy aspoň 1,2 metru. Doporučuje se vyžadovat negativní test. Pokud ho člověk nemá, má povinnost nosit roušku.

Ve čtvrtém platí totéž, jen testy se stávají povinností, pokud mají být v hledišti diváci. Jestli tam nejsou, testování je nadále jen doporučené. Ve trojce už je testování umělců jen doporučené, v nižších stupních zmínka o něm mizí. Až v jedničce si hudebníci s nástroji smí posedat blíž k sobě.

Profesionální sportovci

Dvě nejhorší úrovně rizika nákazy nařizují: venku i vevnitř může být pohromadě jen jeden tým či skupina profesionálů, kteří se společně dlouhodobě připravují. Na místě – v šatnách, sprchách i toaletách – je nastavený režim, aby se udržovala hygiena na maximu a hloučení na minimu. Negativní test je povinný, profesionální soutěže povolené. Třetí úroveň je stejná s výjimkou testů, už je nevyžaduje, jen doporučuje, dvojka o nich zcela mlčí. Od jedničky je venkovní příprava bez omezení, umožňují se přípravná utkání, smí trénovat libovolný počet týmů nebo skupin, vevnitř je to stále po jednom.