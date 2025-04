Vícha spolu s kolegy vyzval v úterý vedení strany, aby zvážilo rozpuštění bohumínské organizace. „Vždycky jsem byl, stále jsem a i nadále budu sociálním demokratem. Jestli k tomu mám průkazku, pro mne není podstatné,“ řekl Deníku Vícha.

V prohlášení, které shrnuje jeho frustraci z aktuálního směřování strany, poukazuje na nereálné sliby vedení týkající se státního bydlení, zdanění bank, příspěvků na kroužky nebo navyšování důchodů. „Neschopná předsedkyně Maláčová a všehoschopný místopředseda (Lubomír) Zaorálek stranu zabíjí,“ kritizoval vedení SOCDEM Vícha.

Předsedkyně strany Jana Maláčová uvedla, že informaci komentovat nebude.

Deník uvedl, že bohumínská organizace v čele s bývalým místopředsedou strany Igorem Bruzlem ve společném prohlášení také vyjádřila obavy z příprav na podzimní volby do Poslanecké sněmovny.

„Zatímco my v Bohumíně se už chystáme na komunální volby 2026, v Moravskoslezském kraji ani neprobíhá diskuse o tom, které osobnosti by se měly na kandidátce pro sněmovní volby objevit, neřeší se klíč k sestavení, ani forma kampaně,“ uvedl Bruzl.

Dodal, že bohumínští sociální demokraté odmítají pokusy vedení strany spojovat se prakticky s kýmkoli, bez ohledu na zásady a hodnoty.

„Vždy jsme v Bohumíně šli do voleb pod značkou sociální demokracie. Pokud by se ale na podzim mělo pár vyvolených straníků objevit na kandidátkách jiných politických stran, je to jasný signál i pro nás, že poslední zhasíná,“ uvedl Bruzl.

Sociální demokraté jsou v Bohumíně velmi úspěšní, od poloviny 90. let jsou ve vedení radnice, pravidelně získávají více než 50 procent hlasů a mohou tak město vést bez koaličního partnera. „Jsme úspěšní proto, že lidem ukazujeme výsledky, nikoliv chiméry. Nikdy jsme město nezadlužovali a neslibovali nesplnitelné,“ řekl Vícha, který na radnici stále působí jako místostarosta.