Zoologové Národního parku (NP) Šumava sledovali během víkendu pohyb vlků zejména mezi Srním a Hartmanickem.
„Vlastním monitoringem a také díky hlášením veřejnosti jsme zjistili, že vlčí jedinec, který by mohl být jedním z těch, kteří výběh opustili, je pozorován stále blíže návštěvnického centra,“ vysvětlil mluvčí NP Šumava Jan Dvořák, proč nadále zůstává výběh s vlky a celé návštěvnické centrum uzavřené.
„Omlouváme se za možné komplikace všem, kdo si návštěvu návštěvnického centra plánovali, ale úspěšný odchyt vlků, kteří unikli z výběhu, je prioritou a je nutné pro to udělat vše,“ vysvětlil mluvčí.
V pondělí ráno nalíčili na šelmu do okolí výběhu odchytové pasti.
Ve výběhu NP chová celkem 13 šelem, zatím se je však nepodařilo kvůli členitému terénu plného nor, průlezů a křoví spolehlivě spočítat. Naposledy se správci s pomocí dronu s termokamerou dopočítali devíti kusů.
Park již dříve přiznal, že z výběhu utekli minimálně dva vlci. Vlčici, která se několik dní pohybovala v okolí návštěvnického centra, odchytili minulý týden. Kudy a kdy utekla, zatím není jasné.
Lebku dalšího vlka s pozůstatky tkáně našli zoologové v noře ve výběhu, zoologové nyní čekají na výsledky testů.