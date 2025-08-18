V Srní se snaží odchytit dalšího vlka, návštěvnické centrum zůstává zavřené

Návštěvnické centrum v Srní na Šumavě, jehož součástí je vlčí výběh, zůstává pro veřejnost nadále uzavřeno. V jeho blízkosti se totiž začal objevovat další vlk. Mohl by být jedním z těch, kteří z areálu v uplynulých týdnech utekli. Jednu uprchlou vlčici už správci odchytili minulý týden. Podle předpokladů má omezení pro návštěvníky trvat do konce týdne.

Zoologové Národního parku (NP) Šumava sledovali během víkendu pohyb vlků zejména mezi Srním a Hartmanickem.

„Vlastním monitoringem a také díky hlášením veřejnosti jsme zjistili, že vlčí jedinec, který by mohl být jedním z těch, kteří výběh opustili, je pozorován stále blíže návštěvnického centra,“ vysvětlil mluvčí NP Šumava Jan Dvořák, proč nadále zůstává výběh s vlky a celé návštěvnické centrum uzavřené.

„Omlouváme se za možné komplikace všem, kdo si návštěvu návštěvnického centra plánovali, ale úspěšný odchyt vlků, kteří unikli z výběhu, je prioritou a je nutné pro to udělat vše,“ vysvětlil mluvčí.

V pondělí ráno nalíčili na šelmu do okolí výběhu odchytové pasti.

Ve výběhu NP chová celkem 13 šelem, zatím se je však nepodařilo kvůli členitému terénu plného nor, průlezů a křoví spolehlivě spočítat. Naposledy se správci s pomocí dronu s termokamerou dopočítali devíti kusů.

Park již dříve přiznal, že z výběhu utekli minimálně dva vlci. Vlčici, která se několik dní pohybovala v okolí návštěvnického centra, odchytili minulý týden. Kudy a kdy utekla, zatím není jasné.

Lebku dalšího vlka s pozůstatky tkáně našli zoologové v noře ve výběhu, zoologové nyní čekají na výsledky testů.

Kolem Návštěvnického centra v Srní na Šumavě se pohybují vlci. Zřejmě utekli z vlčího výběhu. (10. srpna 2025)
Vlčici, která se od pátku 8. srpna potulovala kolem návštěvnického centra, se podařilo odchytit. (14. srpna 2025)
Kolem Návštěvnického centra v Srní na Šumavě se pohybují vlci. Zřejmě utekli z vlčího výběhu.(9. srpna 2025)
Muž na procházce se psem potkal u Kundratic nedaleko Hartmanic na Klatovsku vlka. (1. srpna 2025)
