Vlčici, která několik dní pobíhala kolem výběhu v Srní, odchytili zoologové

  10:20
Správcům Národního parku Šumava se v noci ze středy na čtvrtek podařilo odchytit vlčici, která od minulého pátku pobíhala kolem výběhu v Srní. Odlovili ji pomocí uspávací pušky. Čip potvrdil, že se jedná o samici, která utekla z výběhu.
Vlčici se podařilo odchytit. | foto: NP Šumava

Zoologové ve středu kolem desáté hodiny zjistili, že se vlčice opět pohybuje v okolí návštěvnického centra. Vyrazili okamžitě na místo.

„Zvíře se jim podařilo zaměřit a zasáhnout narkotizační střelou z pušky. Poté, co vlčice plně zareagovala na účinky narkotizační látky, provedli vizuální zdravotní kontrolu a načetli identifikační čip,“ popsal úspěšný zásah mluvčí Národního parku (NP) Šumava Jan Dvořák.

Čip zoologům potvrdil, že se jedná o samici, která od narození žije ve vlčím výběhu.

Samice je zatím pod veterinárním dohledem v karanténním výběhu, který je součástí areálu návštěvnického centra. Nemá žádné zdravotní problémy.

Návštěvnické centrum zatím zůstává uzavřené. Jednak kvůli odchycené vlčici v rámci její aklimatizace a zároveň chtějí správci parku mít jistotu, že se v okolí centra nepohybuje další vlk.

V okolí výběhu je proto stále nastražená odchytová past, ještě dnes chtějí systém fotopastí doplnit o další zařízení, zkontrolují oplocení a znovu přepočítají zvířata ve výběhu. Ze třinácti jich ve středu napočítali jen osm.

Mluvčí NP dále informoval, že trus od vlka, který nalezli na začátku srpna v okolí Kundratic u Hartmanic, nepochází od včera lapené vlčice.

„Tím se potvrzuje, že z výběhu utekli minimálně dva vlci. Zoologové tak budou pokračovat v podrobném prověřování každého nahlášeného setkání s vlkem na Šumavě a podrobněji se zaměří na oblast opakovaného pozorování vlka,“ zmiňuje Dvořák. Je tedy důležité, aby je veřejnost informovala o jakémkoliv setkání s vlkem. Nutné je uvést místo a čas pozorování.

Témata: Srní

