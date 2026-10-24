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Vlna odporu na obranu ČT a ČRo se valí do regionů. V kterých městech se protestuje

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  11:37
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Lidé prostestují proti rozhodnutí vládní koalice projednat ve Sněmovně...

Lidé prostestují proti rozhodnutí vládní koalice projednat ve Sněmovně přednostně vládní návrh, který převádí financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. (23. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Demonstrace proti jednání o změně poplatků veřejnoprávních médií probíhaly před...
Demonstrace proti jednání o změně poplatků veřejnoprávních médií probíhaly před...
Demonstrace proti jednání o změně poplatků veřejnoprávních médií probíhaly před...
Demonstrace proti jednání o změně poplatků veřejnoprávních médií probíhaly před...
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Sobotní noc v Poslanecké sněmovně zažehává po Praze protesty i v dalších městech. Sotva vládní koalice dnes ve 4:36 ráno po vyčerpávajícím celonočním maratonu protlačila prvním čtením kontroverzní zákon o zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování České televize a Českého rozhlasu pod stát, odpůrci se svolávají k několika demonstracím.

Spolek Milion chvilek pro demokracii spolu s regionálními partnery odstartoval bleskovou mobilizaci. Cílem dnešních sobotních akcí je vyslat varovný signál z regionů.

Ve 12:00 se k odporu připojí Liberec. Protestující se sejdou na náměstí Dr. E. Beneše před radnicí. Ve stejnou hodinu propukne protest v Českých Budějovicích u Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II., kde promluví jihočeské osobnosti.

V Brně demonstranti chtějí zaplnit náměstí Svobody v 16:30. Program zde staví na hlasu jihomoravské kulturní scény, která chce upozornit na to, že ztráta finanční nezávislosti může ohrozit i regionální žurnalistiku.

Cílová stanice – pražské Staroměstské náměstí

Dnešní regionální mítinky svolané jsou zároveň jakousi předehrou a mobilizační pozvánkou pro to, co vypukne o den později.

V neděli 25. října v 16:00 vypukne centrální demonstrace v Praze na Staroměstském náměstí. Organizátoři chystají plnohodnotné technické zázemí a očekávají velkou účast.

Na pódiu se vystřídají vystupující, kteří se pokusí veřejnosti opět z úhlu svého pohledu vysvětlit, proč je financování televize a rozhlasu přímo ze státního rozpočtu rizikem. Nepochybně zazní varovné paralely s vývojem v Maďarsku či na Slovensku, kde politické uvalení finanční smyčky vedlo k rychlému konci nezávislého vysílání.

Atmosféru na Staroměstském náměstí zřejmě podpoří svými vystoupeními známí čeští hudebníci a přední osobnosti veřejného života. Prostor dostanou také zástupci parlamentní opozice, kteří v noci vedli odpor ve Sněmovně. Ti chtějí občanům mohou předestřít plán, jak chtějí schvalování zákona v dalších čteních blokovat a jaké kroky podniknou v Senátu a u Ústavního soudu.

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