Do Vltavy v Praze zřejmě unikla nafta, na místě zasahují hasiči

Do Vltavy v Praze zřejmě unikla nafta. (20. července 2024) foto: X/Hasiči Praha

Do Vltavy v centru Prahy zřejmě unikla z kanystru nafta a vytvořila na hladině skvrnu. Na místě nyní zasahují hasiči, dávají do vody sorpční hady, které zabraňují dalšímu šíření skvrny. Řekl to mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Mluvčí policie Jan Rybanský uvedl, že pohonné hmoty zřejmě unikly z nádrže lodi.