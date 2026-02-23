Ministerstvo vnitra utratilo stovky milionů na zlepšení služeb. Ovšem bez výsledku

Resort vnitra vynaložil víc než 870 milionů korun na profesionalizaci a zvyšování kvality státní služby a výkonu státní správy. Požadovaného účinku se mu však podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) dosáhnout nepodařilo. Nepovedlo se například digitalizovat vzdělávání státních zaměstnanců ani úřednickou zkoušku. Ministerstvo své kroky hájí.
Ministerstvo vnitra. Zleva Lubomír Metnar (ANO) a Vít Rakušan (Starostové).

Ministerstvo vnitra. Zleva Lubomír Metnar (ANO) a Vít Rakušan (Starostové).

Nedostatky zjistil NKÚ při kontrole peněz na profesionalizaci a zvyšování kvality státní služby a výkonu státní správy. Prověřoval ministerstvo vnitra za roky 2016 až 2023. Ministerstvo vnitra podle úřadu například od roku 2020 neplnilo povinnost měřit a vyhodnocovat výkon veřejné a státní správy.

„Po letech nečinnosti vláda tento úkol ministerstvu vnitra odebrala. Data o kvalitě státní správy tak stále chybí. Na základě rozsáhlé novely zákona o státní službě převzal koordinaci státní služby od letošního roku Úřad vlády ČR,“ uvedl NKÚ.

Resort se závěry kontroly NKÚ nesouhlasí. Výsledky podle ní vychází jen z části skutečností a nezohledňuje širší souvislosti ani konkrétní výsledky projektů. NKÚ ve svém hodnocení prý nezohlednilo okolnosti, které projekt ovlivnily. Zejména pandemii covid-19 nebo válku na Ukrajině, kdy byla veřejná správa nucena soustředit kapacity na krizové řízení.

„Nelze souhlasit se závěrem, že dopad projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby (PROAK) byl omezený. Celý projekt byl realizován v souladu s pravidly dotačního programu, což potvrzuje i kontrola poskytovatele dotace,“ uvedl pro redakci iDNES.cz mluvčí ministerstva Ondřej Krátoška.

Služební úřady, tedy hlavně ministerstva, katastrální nebo finanční úřady a obdobné instituce měly od vlády za úkol zavést už v roce 2022 minimální standard pro efektivní řízení, uvedl NKÚ. S tímto úkolem jim mělo pomáhat ministerstvo vnitra, které na to vynaložilo víc než 60 milionů korun.

To ale podle kontrolorů k očekávanému zlepšení kvality nevedlo a 51 z 84 úřadů v daném termínu nedosáhlo požadovaného minima. Samo ministerstvo vnitra podle NKÚ vykázalo třetí nejhorší výsledek.

Ministerstvo vnitra mělo od února 2022 zřídit a provozovat portál vzdělávání. Tento portál měl za úkol zajistit vzdělávání zaměstnanců ve státní službě v elektronické podobě a evidovat už absolvovaná školení, uvádí zpráva NKÚ.

Ministerstvo vnitra však podle jeho zjištění tento portál nezřídilo a ve vytváření centrálního e-learningového vzdělávání nepokračuje. Ministerstvo také vynaložilo víc než 22 milionů na aplikaci eZkouška a následnou úpravu informačního systému o státní službě. Aplikaci v září 2019 uvedlo do ostrého provozu, ale v listopadu 2023 její provoz ukončilo a vrátilo se k listinné podobě zkoušky.

Tyto vynaložené peníze vyhodnotil NKÚ jako nehospodárné. Jednání ministerstva pak vyhodnotil jako skutečnost nasvědčující porušení rozpočtové kázně.

Ministerstvo nesouhlasí s tvrzením, že část nákladů na digitalizaci úřednické zkoušky byla nehospodárná. On-line testování, které NKÚ považuje za klíčový výstup a od něhož se upustilo, bylo podle resortu jen dílčím krokem v rámci širší reformy zkoušky. Klíčové funkce byly podle mluvčího následně začleněny do Informačního systému o státní službě (ISoSS) tak, aby bylo řešení dlouhodobě udržitelné.

„V souvislosti s ISoSS navíc NKÚ uvádí částku přibližně 640 milionů Kč, aniž by i přes dřívější opakovaná upozornění MV zohlednil, že jde o celkovou sumu za provoz Ekonomického informačního systému a systému ISoSS, které jsou provozovány na stejné platformě,“ dodal mluvčí.

Ministerstvo také v letech 2015 až 2024 vynaložilo 640 milionů korun na vytvoření, provoz a rozvoj Informačního systému o státní službě.

„Systém však neposkytuje všechna potřebná data pro hodnocení státní služby; velkou část údajů přebírá z jiných systémů. Množství dalších údajů se do něj zapisuje manuálně. Data z tohoto systému využívá MV pouze v omezené míře,“ konstatuje zpráva NKÚ.

