Vnitro navrhuje zrušit více než 800 zákonů, chce zjednodušit právní řád

PRAHA Ministerstvo vnitra navrhuje zrušení více než 800 zákonů, nařízení a vyhlášek, které jsou sice formálně platné, ale již nepoužívané. V tiskové zprávě to v pondělí uvedla mluvčí resortu Klára Pěknicová. Vnitro si od návrhu, který v pondělí ministr Jan Hamáček (ČSSD) poslal do připomínkového řízení, slibuje zpřehlednění českého právního řádu. Vláda by ho měla projednat do července.

Mezi předpisy, které ministerstvo navrhuje zrušit, jsou zákony i vyhlášky z období od první republiky do současnosti. Pěknicová zmínila například zákon o znárodnění cestovních kanceláří z roku 1948 nebo vládní nařízení o odškodnění osadníků na území bývalé Česko-Slovenské republiky, připojeném k Maďarsku z roku 1941.



„Formálně platný je ještě dnes také například zákon o oddělení měny z roku 1993, zákon o důsledcích neoprávněného pobytu pracovníků v cizině z roku 1969 nebo nařízení vlády z roku 1993 o ukončení omezení placení v hotovosti,“ uvedla mluvčí.

Vnitro také navrhuje zrušení vyhlášek ministerstva financí o vydání a stažení různých bankovek nebo zákonů o státních rozpočtech za minulé roky.

Předpisy vybraly na základě vlastních analýz jednotlivá ministerstva. Vnitro chce do roku 2021 zpracovat analýzu celého českého právního řádu, jejímž cílem je identifikovat další „vyhaslé“ zákony a vyhlášky.

„Náš právní řád je nepřehledný a málokdo se v něm vyzná. Tím, že zrušíme zbytečné předpisy, nejen zpřehledníme právní řád, ale zvýšíme právní jistotu občanů i podnikatelů,“ uvedl Hamáček. „Lidé se při vyhledávání zákonů nesmí probírat stovkami stran nesmyslných předpisů z první republiky či protektorátu, zákony řešící něco, co už neexistuje nebo zákony, které jen někdo zapomněl zrušit,“ dodal.