Voda v Odoleně Vodě už není pitná. Je v ní víc olova, než dovolují limity

„Řešíme problém s kvalitou pitné vody v lokalitě Zahájí a v obcích zásobovaných z vodojemu Odolena Voda,“ napsaly na webu Středočeské vodárny.
Kvůli velikosti zasažené lokality bude zajištěno náhradní zásobování vodou u prioritních objektů, jako jsou školy, školky a zdravotnická zařízení, informovaly.
Kvůli dřívějším nálezům, které ukázaly výskyt olova ve vodovodní síti, vodárny začaly intenzivněji monitorovat kvalitu vody. Dřívější výsledky splňovaly normy, dnešní odběry ukázaly nadlimitní koncentrace. „Pitná voda není v souladu s legislativou a není možné ji používat k pití a vaření,“ uvedly vodárny.
Hygienický limit pro olovo v pitné vodě je podle vyhlášky deset mikrogramů na litr, přičemž u dvou z 12 vzorků byl nadlimitní a činil 29,5 a 24,4 mikrogramu na litr.
Podle vodáren je pravděpodobný zdroj kontaminace známý a provozní opatření by další kontaminaci měla zabránit. Bližší informace ke zdroji vodárny neuvedly. Další informace a výsledky rozborů zveřejní na webu a předají hygienikům, obcím a dalším institucím.
Kontaminaci pitné vody řešily Středočeské vodárny letos v březnu v Holubicích u Prahy. Vodu kontaminovaly chemikálie, šlo o výpary z nátěrů při údržbě vodojemu. Obyvatelé si následně stěžovali, že voda zapáchá. Vodárny poskytly cisterny s pitnou vodou. Že by vodu lidé neměli pít, tehdy potvrdili i hygienici. Rozbor ukázal přítomnost nebezpečného xylenu a ethylbenzenu.
Hygienici uvedli, že zdravotní rizika po požití kontaminované vody závisí na koncentraci nebezpečné látky, která byla podle prvotních odběrů vodohospodářské společnosti nízká a zdravotní rizika hrozí pouze při dlouhodobé expozici. Voda byla podle rozborů opět nezávadná zhruba po týdnu.