Při koupání v Košuteckém jezírku v Plzni utonul muž. Kriminalisté nařídili pitvu

„V sobotu okolo 23:00 jsme přijali oznámení od ženy, která postrádala svého partnera u Košuteckého jezírka v Plzni, kde se společně koupali. Na místo tedy byli povoláni potápěči ze zásahové jednotky, kteří muže ve spolupráci s dalšími složkami integrovaného záchranného systému našli zhruba po půl hodině, bohužel bez známek života na vodní hladině,“ uvedl Hodan.

Policie se letos v létě zaměřila v preventivní kampani právě na správné chování při rekreačním sportování. „Připomínáme, že by se děti neměly chodit koupat bez vědomí a souhlasu svých rodičů a samy. Nebezpečná je také neznalost vodní plochy, která se může stát osudnou i pro dospělého zdatného plavce, natož pro začátečníka. Před vstupem do vody by měl každý zvážit své plavecké schopnosti a každý neplavec by měl mít vždy odpovídající plavecké pomůcky,“ uvedl Hodan.

Košutecké jezírko u staré silnice na Karlovy Vary je zatopený bývalý lom. V místě starého lomu postavilo město v 30. letech minulého století park, za druhé světové války lom zatopila voda.

Lidé ho využívají v létě ke koupání a v zimě k bruslení. Letos chce první městský obvod začít stavět u jezírka objekt pro dětskou skupinu se sportovním zaměřením. Součástí objektu pro skupinu s kapacitou 24 míst bude stavebně oddělené občerstvení a toalety pro veřejnost.