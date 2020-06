Voda po silných deštích opadá, třetí povodňový stupeň platí už jen na dvou místech v Pardubickém kraji

Praha Situace na řekách v Česku se po víkendových silných deštích postupně uklidňuje. Třetí, tedy nejvyšší povodňový stupeň platí už jen na dvou místech v Pardubickém kraji, a to na Chrudimce v Nemošicích a Novohradce v Úhřeticích. V pondělí ještě může pršet na východě České republiky, zejména v Beskydech.

Hladiny toků by tam ale měly stoupat nejspíš jen slabě. Vyplývá to z údajů na webu Českého hydrometeorologického ústavu a na jeho facebookovém profilu.

Druhý povodňový stupeň platí v pondělí ráno na řece Smědé ve Višňové na Frýdlantsku. Stav pohotovosti trvá také na Tiché Orlici v Čermné na Rychnovsku a na Orlici v Týništi nad Orlicí.



První, tedy nejnižší povodňový stupeň platil v pondělí kolem 6:40 na přibližně třech desítkách měřicích stanic, mimo jiné na Labi v Kostelci nad Labem na Mělnicku, na Moravě v Kroměříži nebo na Odře v Bohumíně.

„Ještě dnes může více pršet na východě území, a to zejména v Beskydech. Vlivem tohoto faktoru a také díky nasycení půdy a dotoku by zde ještě mohly toky stoupat, ale nejspíše jen slabě,“ upozornili ráno meteorologové na facebooku. Pondělí by jinak mělo podle nich být zejména v západní polovině Česka slunečné a teplé. Pro sever Moravy a Slezsko ale platí až do pondělního poledne výstraha před vydatným deštěm.

Vytrvalý a vydatný déšť zvedl o víkendu hladiny řek a potoků zejména na východě republiky. Voda zatopila louky, zahrady, silnice nebo garáže, větší škody ale nezpůsobila a až na několik málo výjimek nebyla nutná evakuace obyvatel. V neděli odpoledne začal déšť ustávat a hladiny začaly klesat.