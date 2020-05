Vodáci by letos neměli soulodit. Přesná pravidla, jak se na řece chovat, ale zatím chybí

Praha Místo k moři na české řeky. Tak může dopadnout volba dovolené pro řadu lidí, kteří se za hranice letos kvůli koronaviru raději nevydají. Jenže tuzemské toky už tak trpěly na mnoha místech v minulých letech přelidněností a letošek zřejmě nebude jiný. Co to znamená pro epidemiology z hlediska šíření koronaviru?

Hygienici a ministerstvo zdravotnictví nedávno oznámili, že putovní tábory, při kterých se děti přesouvají z místa na místo, by se letos raději konat neměly. Ministerstvo jejich pořádání označilo přímo za „důrazně nedoporučené“.

Riziková putování

Podobně nebezpečné mohou být kvůli přejíždění mezi kempy podél řek ale i dětské vodácké tábory. A o těch se materiál ministerstva nezmiňuje. Server Lidovky.cz se proto zeptal, jak to s nimi je.

„Tyto akce letos také nedoporučujeme. Z epidemiologického hlediska jsou vodácké putovní akce stejně rizikové jako putovní tábory,“ odpovědělo ve čtvrtek na dotaz serveru Lidovky.cz ministerstvo.

Klasická několikadenní vodácká akce je přitom také svého druhu putovní tábor, jen jsou v ní často pouze dospělí. A to stačí k tomu, aby se na ně omezení nevztahovalo. S pondělním otevřením kempů tak můžeme očekávat vodácký nápor – na domácí řeky ročně vyrazí okolo 600 tisíc lidí.

„Pravidla vodáckých výprav s námi zatím nikdo z hygieny nekonzultoval. Čekáme na otevření kempů a poté to budeme řešit. Byli bychom rádi, aby se to s hygienou vyjasnilo,“ řekl serveru Lidovky.cz předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.

Vodáci by podle současných pravidel neměli ve skupinách přesáhnout počet 100 lidí. Nosit roušky během plavby by neměli, při převrácení lodi by to mohlo být nebezpečné. Při kontaktu s dalšími lidmi, především v kempech, by ale měli mít roušky nasazené.

Podle Ptáčka by se neměl dělat rozdíl mezi tím, zda do kempu někdo dorazí po vodě, či třeba na kole. „Můj osobní názor je, že by hygiena neměla mít s klasickými vodáky problém,“ uvedl.

Právě zastávky v kempech jsou z epidemiologického hlediska problematické. Nejvíce práce by s trasováním kontaktů nakažených vodáků měla zřejmě hygienická stanice Jihočeského kraje. Její ředitelka Kvetoslava Kotrbová je však v tomto směru klidná.

Trasování se nebojí, způsob nákazy prý hygienici zjistí skoro vždy. „Někdy je ale situace skutečně složitá, hlavně když se jedná o party lidí z jiných krajů, u nás nejčastěji z Prahy,“ řekla serveru Lidovky.cz. Její stanice prý chystá vydat kempům obecná doporučení, jak v případě náporu vodáků postupovat. „Doporučila bych omezit v kempu počty osob, dbát na dezinfekci společných prostor, jako jsou umývárny, a vyzývat pomocí cedulí návštěvníky, aby nosili roušky,“ popsala.

Vodáckým kolegům chce promluvit do duše také Ptáček. „Chtěli bychom pro začátek sezony odradit vodáky od tzv. soulodění, při němž si navzájem drží lodě a jedou všichni spolu,“ nastínil rady pro milovníky vodní turistiky.

V očekávání náporu

„Po 25. květnu se chystáme na nápor vodáků, žádná specifická doporučení k vodáckým výpravám jsme neobdrželi,“ řekl serveru Lidovky.cz Libor Pokorný z vodáckého kempu Krumlov u Českého Krumlova.

Nápor očekává také povodí nejpopulárnější vodácké řeky – Vltavy –, která „spolkne“ skoro polovinu celkového počtu lidí vyrážejících na české řeky. „Zájem letos předpokládáme obrovský, jelikož řada lidí zvolí kvůli pandemii koronaviru dovolenou v Česku,“ řekl mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. Zároveň upozornil, že kvůli zhoršujícímu se suchu může ale řada natěšených vodáků „ostrouhat“.