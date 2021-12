Česko kvůli migrační krizi vyšle do Polska 150 vojáků, akce bude stát 80 milionů

Česko pošle na pomoc Polsku kvůli migrační krizi na hranicích s Běloruskem především ženijní specialisty. Vyrazit by mohli už příští týden, uvedl ministr obrany Lubomír Metnar. Kabinet v demisi návrh schválil odpoledne, poté musí mandát schválit poslanci i senátoři. Do Polska by mohlo zamířit až 150 vojáků na 180 dnů.