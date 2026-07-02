Vojáci převážející na Ukrajinu drony z Vetchého sbírky trestný čin nespáchali

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  10:16aktualizováno  10:16
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Čeští vojáci, kteří při služební cestě na Ukrajinu převáželi také drony ze sbírky Drony Nemesis, podle kriminalistů nespáchali trestný čin. Tak případ uzavřela po více než roce Vojenská policie. Armáda jim ještě může udělit kázeňský postih.

O aktuálním dění napsal ve čtvrtek server Seznam Zprávy.

„Prověřovaná věc byla odevzdána jinému orgánu ke kázeňskému projednání, neboť ve věci nebyly zjištěny skutečnosti, které by nasvědčovaly spáchání trestného činu,“ uvedl Ivo Černík z Okresního státního zastupitelství v Prostějově, které případ dozorovalo.

Vojáci speciálních sil čelili podezření kvůli tomu, že během služební cesty na Ukrajinu, kde získávali zkušenosti od ukrajinských kolegů, převezli také část dronů ze sbírky. Přepravu většiny dronů na Ukrajinu si členové sbírky zajišťovali sami.

Zda se vojáci nedopustili přestupku, bude ještě řešit armáda. Její mluvčí Vladimír Holas uvedl, že nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč dostal od vojenských policistů potřebné podklady. „Bude prověřeno, zda zdokumentované jednání bylo v souladu se základními povinnostmi vojáka z povolání a s vnitřními předpisy. Toto projednání orgán s kázeňskou pravomocí uzavře ve lhůtě do 60 dnů od postoupení věci,“ uvedl Holas.

Kolika příslušníků armády se případ týkal, není jasné. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v minulosti v této souvislosti mluvila o tom, že orgány činné v trestním řízení prověřují možné zneužívání diplomatických pasů. Situaci označila za vážnou.

Bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka tehdy uvedl, že vývoz dronů v projektu Nemesis byl v pořádku a nikdo neporušil zákon. Připustil jen drobná administrativní pochybení. Řehka se ve věci angažoval jako čestný předseda spolku Skupina D, který sbírku na drony pro Ukrajinu organizoval. Zakladatelé spolku jsou Milan Mikulecký a Ondřej Vetchý.

15. prosince 2025
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Vojáci převážející na Ukrajinu drony z Vetchého sbírky trestný čin nespáchali

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