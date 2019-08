Vojáci si připomněli rok od zabití Čechů v Afghánistánu. I s vědomím smrti by necouvnul, věří matka jednoho z nich

Praha Čeští vojáci v Afghánistánu si připomněli loňskou smrt tří vojáků pochodem přes spojeneckou základnu Bagrám. Připojili se k nim i zástupci všech ostatních spojeneckých jednotek, které na letecké základně působí. Armáda to ve středu uvedla na webu. Trojice českých vojáků padla nedaleko Bagrámu po útoku sebevraha loni 5. srpna.

Pochod, který uspořádal velitel 12. strážní roty Jan Hrdinka, začal u jedné z příjezdových bran základny. Českou armádu zastupovala strážní rota a velitel českého kontingentu v Afghánistánu Roman Smolka. Pochod vedl přes celou základnu a symbolicky byl zakončen u místa, na kterém jsou portréty padlých vojáků Martina Marcina, Kamila Beneše a Patrika Štěpánka. Tisková a informační důstojnice 12. strážní roty Kristýna Pešátová dodala, že poté kaplan přečetl dopis, který poslala matka Patrika Štěpánka.



Uvedla v něm, že Patrik byl voják celou svou bytostí a odmalička toužil do armády vstoupit. „A jeho cesta za tímto snem nebyla lehká. Musel se mnou moc bojovat, už když jsem nechtěla, aby šel na střední vojenskou školu, a pokračovalo to dál, protože jsem ho viděla všude jinde, jen ne v armádě,“ napsala. Patrik si ale podle ní za svým cílem šel. Vrcholem pro něj byla účast na zahraniční misi v Afghánistánu. „Armáda mu dala smysl života, hrdost na zaměstnání, které miloval, na svou zem. Vím, že i kdyby tušil, co ho čeká, tak by necouvnul,“ dodala.

V Afghánistánu dosud zahynulo 14 českých vojáků. Jejich smrt od letošního roku připomíná na vojenské základně v Kábulu památník, který nechali odhalit čeští vojáci z velitelství 18. úkolového uskupení české armády mise Resolute Support. Tvoří jej kámen s pamětní deskou se jmény padlých. Na základně Bagrám připomíná trojici padlých výtvarné dílo, které vytvořil na zdi kaplan jejich jednotky Pavel Brichta. Podobizny doprovází nápis „nezapomeneme“ a datum incidentu.

Památku padlých kolegů a kamarádů si v pondělí pietní akcí připomněli i vojáci z táborského mechanizovaného praporu, ve kterém sloužili.

Atentát se stal v neděli 5. srpna 2018 ráno místního času (okolo 03:50 SELČ), když Marcin, Beneš a Štěpánek byli na hlídce zhruba devět kilometrů od základny v Bagrámu. V prostoru, kde operovali, museli vojáci vystoupit z obrněných vozidel a pokračovat pěšky. V doprovodu amerického a dvou afghánských vojáků narazili na člověka, který se odpálil. Všichni tři Češi na místě zemřeli. Prezident Miloš Zeman všechny tři vojáky loni 28. října in memoriam vyznamenal medailí Za hrdinství.

