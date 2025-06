Informoval o tom server iRozhlas.cz, podle kterého se Hrad už dvakrát ptal soudu, jaký je stav věci.

Čtveřici příslušníků českých speciálních sil hrozilo kvůli smrti afghánského zajatce až doživotní vězení. Jejich omilostnění se mělo podle iRozhlas.cz ceremoniálně završit na Krajském soudu v Brně v pondělí 16. června. Žádný z nich se ale nedostavil. „Nikdo nepřišel, nikdo se neomluvil,“ řekl serveru soudce Dušan Beránek, který má kauzu na starost.

O tom, že se vojáci u soudu neukázali, Beránek podle serveru ve čtvrtek informoval také Kancelář prezidenta republiky. Ve stejný den se soudu od pošty vrátila rozhodnutí o zastavení trestního stíhání, které si nikdo nevyzvedl.

„Posílal jsem jim ho schválně na adresu vojenského útvaru. Ačkoliv jim to deset dní leželo na poště v Prostějově, nepřevzali si nic. A dnes se soudu usnesení o zastavení trestního stíhání vrátilo jako nedoručené,“ uvedl Beránek.

Hrad se podle Beránka na dohru případu ptal už dvakrát. Poprvé se zajímal o to, jak bude vypadat jednání, které se mělo uskutečnit 16. června. Podruhé chtěl Hrad vědět, jak jednání dopadlo. „Prezident udělil abolici a tím jeho ústavní role v případu skončila. Pro prezidenta je záležitost uzavřená a další postup je věcí soudu,“ řekl pro iRozhlas.cz mluvčí Vojtěch Šeliga.

Proč vojáci se soudem nekomunikují, není jasné ani advokátovi Radku Ondrušovi, který zastupuje tři z nich. Ten řekl, že jeho práce skončila rozhodnutím o zastavení trestního stíhání. Důvod, proč si jej vojáci nepřišli převzít, podle svých slov neví a nezjišťuje.

Ačkoliv vojáci se soudem nyní nekomunikují, od udělení abolice se s ním jednou spojili. Týden po rozhodnutí soudu o zastavení stíhání poskytli prostřednictvím datové schránky advokáta Ondruše svůj postoj k abolici. Ve vyjádření podle soudce Beránka odmítli vinu a poukázali na to, že byli roky vláčeni ve sdělovacích prostředcích.

Podle soudu je usnesení pravomocné, a to i přes to, že si jej vojáci nevyzvedli. Uplynula totiž 10denní zákonná lhůta a usnesení se tak považuje za doručené. Stále je ale nutné kauzu uzavřít a abolici ceremoniálně předat. Soud proto v týdnu napsal armádě, zda jsou vojáci stále ve službě a kde je zastihnout. Pokud se mu podaří je zkontaktovat, protokolární akt by nachystal na první polovinu srpna.