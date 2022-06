Obrana chce rozšířit působnost vojenské policie. Chránila by i síly cizích států

Ministerstvo obrany chce rozšířit působnost vojenské policie. Nově by mohla chránit také ozbrojené síly cizích států jako doprovod kolon jejich techniky při průjezdu Českem. Úprava by se týkala především členských států Severoatlantické aliance (NATO). Počítá s tím novela zákona, který ministerstvo předložilo do připomínkového řízení.