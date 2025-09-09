Vojenská policie navrhla obžalovat tři lidi a firmu kvůli zakázkám na resortu obrany

Autor: ,
  7:47aktualizováno  7:52
Kriminalisté Vojenské policie navrhli obžalovat tři lidi a jednu společnost kvůli zadávání veřejných zakázek na stavební práce v resortu ministerstva obrany v letech 2020 až 2023. Za trestné činy podvod, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a podplácení hrozí obviněným až osm let vězení, uvedla Vojenská policie na síti X.

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Škodu, kterou způsobili na majetku ministerstvu obrany, policisté vyčíslili na sedm milionů korun. Návrh na obžalobu posoudí státní zástupce v Mladé Boleslavi.

„Kriminální služba Vojenské policie navrhla cestou dozorového státního zástupce v Mladé Boleslavi obžalovat tři fyzické a jednu právnickou osobu v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na stavební práce v resortu ministerstva obrany. Obviněné osoby v letech 2020 až 2023 koordinovaly způsob zadávání a rozsah realizace stavebních prací, s cílem sjednat výhody konkrétní stavební společnosti před ostatními soutěžiteli a získat majetkový prospěch z vykazování fiktivních prací,“ sdělila Vojenská policie.

Další informace o případu Vojenská policie v této fázi trestního řízení nemůže zveřejnit, řekla na dotaz ČTK její mluvčí Kateřina Mlýnková.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.