Vojenská policie navrhla obžalovat tři lidi a firmu kvůli zakázkám na resortu obrany

Škodu, kterou způsobili na majetku ministerstvu obrany, policisté vyčíslili na sedm milionů korun. Návrh na obžalobu posoudí státní zástupce v Mladé Boleslavi.
„Kriminální služba Vojenské policie navrhla cestou dozorového státního zástupce v Mladé Boleslavi obžalovat tři fyzické a jednu právnickou osobu v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na stavební práce v resortu ministerstva obrany. Obviněné osoby v letech 2020 až 2023 koordinovaly způsob zadávání a rozsah realizace stavebních prací, s cílem sjednat výhody konkrétní stavební společnosti před ostatními soutěžiteli a získat majetkový prospěch z vykazování fiktivních prací,“ sdělila Vojenská policie.
Další informace o případu Vojenská policie v této fázi trestního řízení nemůže zveřejnit, řekla na dotaz ČTK její mluvčí Kateřina Mlýnková.