Vojenská policie zasahovala na generálním štábu a v Prostějově. V souvislosti se smrtí vojáka v Afghánistánu

PRAHA Vojenská policie v úterý v souvislosti s prověřováním loňského úmrtí afghánského vojáka zasahovala na generálním štábu a v Prostějově. Sdělila to Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení ministerstva obrany. Policisté podle ní vykonali některé úkony trestního řízení. Podle dostupných informací jde o pokračování vyšetřování, které bylo spuštěno loni na podzim po úmrtí českého psovoda Tomáše Procházky na afghánské základně Šindánd v provincii Herát.

Českého vojáka údajně zastřelil příslušník afghánských ozbrojených sil Vahidulláh Chán. List New York Times (NYT) poté v listopadu napsal o vyšetřování českých a amerických vojáků, kteří se údajně podíleli na zabití afghánského vojáka podezřelého z Procházkovy smrti. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) odmítl, že by čeští vojáci měli na jeho smrti vinu. Vedení ministerstva a armády tehdy zdůraznilo, že okolnosti úmrtí se standardně vyšetřují stejně, jako je v jiných podobných případech obvyklé. Současné kroky Vojenské policie by měly být součástí tohoto prověřování.