V Libavé už cvičí první ukrajinští vojáci, potvrdil generální štáb

„Ukrajinští vojáci jsou již v České republice ve vojenském prostoru Libavá na plánovaném cvičení,“ potvrdil pro iDNES.cz náčelník Generálního štábu Armády ČR generál Karel Řehka.

„Ukrajinští vojáci jsou v České republice na součinnostním cvičení, které 9. 11. schválila vláda. Pomáhali chystat kontinuální výcvik, který nyní začíná v souladu s mandátem, který prošel Parlamentem České republiky,“ doplnil pro iDNES.cz ředitel komunikace ministerstva obrany David Jareš.

Na přítomnost ukrajinských vojáků v České republice upozornila na Facebooku i předsedkyně hnutí Trikolóra Zuzana Majerová Zahradníková. „Mluvila jsem s paní starostkou a několika občany vesnice Libavá, kteří mi už včera (ve čtvrtek) v noci psali. Potvrzují, že vojska Ukrajiny jsou tam již déle než týden,“ napsala politička.

To nicméně vyvrací samotná starostka města Libavá Štěpánka Tichá. „Paní Majerová se mnou skutečně hovořila, avšak já jsem ji říkala, že v obci Město Libavá nikdo z takových vojáků není. Pokud se něco takového děje, tak je to možná ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá, které ale nepatří do naší působnosti,“ sdělila iDNES.cz Tichá.

Majerová však na svých slovech trvá. „Mluvila jsem nejen s místními, vím to i od lidí z armády. Jsou tam od 24. 11.,“ napsala redakci iDNES.cz. Ministerstvo obrany k tomu uvádí, že detaily, tedy přesné počty či datum, kdy vojáci přijeli, z bezpečnostních důvodů nemůže komentovat.

Cvičení v prostoru Libavá schválili minulý týden poslanci. Záměr schválilo i plénum senátu a vláda. Majerová k tomu poznamenala, že hlasování o přítomnosti vojsk bylo „další z vládních lží a pouhá hra pro lidi“. Kritizovala tak, že vojáci do prostoru mohli dorazit ještě před schválením oběma komorami, výcvik by podle ni měl posvětit i prezident Miloš Zeman jakožto velitel ozbrojených sil. Resort obrany oponuje, že celý proces postupuje přesně podle zákona a prezident ani schvalování nemá na starosti.

Výcvik má probíhat do konce příštího roku v pěti čtyřdenních turnusech, každého se může zúčastnit až 800 vojáků. Náklady se odhadují zhruba na 975 milionů korun. Asistenční misi pro Ukrajinu zaměřenou na výcvik jejích vojáků na území členských států schválila Evropská unie 17. října. Zájem zapojit se už vyjádřila více než polovina členů EU.

„Výcvik ukrajinských vojáků je pro Armádu ČR obrovská zkušenost. Budou mít jednak čerstvé informace přímo z bojiště, tak také získají informace o taktice a strategii jak ukrajinských vojáků, tak jejich protivníků,“ uvedla k výcviku ministryně obrany Jana Černochová.