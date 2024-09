České tajné služby spolu s FBI odhalily kybersabotéra spojovaného s Ruskem

Vojenští zpravodajci uvedli, že kybernetický aktér spojovaný s jednotkou 29155 má na svědomí škodlivé aktivity s cílem sabotáže, špionáže a poškození reputace, které sahají až do roku 2020. V lednu 2022 například napadl Ukrajinu destruktivním malwarem WhisperGate. Podle Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) operace jednotky směřovaly proti státům NATO a dalším zemí v Evropě, Latinské Americe a střední Asii.

Na rozkrývání útočných kybernetických operací se pod vedením FBI podílely tajné služby řady zemí: v Evropě to byly vedle Česka Německo, pobaltské státy, Ukrajina a Spojené království.

Podle zprávy FBI se jednotka 29155 ruské rozvědky zaměřila v předmětné kampani na státy, které poskytují pomoc Ukrajině a snažila se tuto pomoc paralyzovat. Mezi čtrnácti tisíci identifikovanými terči byly úřady, média i firmy. Tam, kde se útočníkům podařilo do IT systému proniknout, se snažili ukrást informace, způsobit škody smazáním dat a celých systémů nebo aspoň změnit obsah webových stránek.

Z pohledu ochrany před podobnými útoky stojí za pozornost, že „útočný arzenál“, který jednotka ruské rozvědky používala, neobsahuje žádný tzv. zero day malware – tedy nový, dosud neodhalený škodlivý kód, proti němuž neexistuje přímá ochrana. To znamená, že pokud by byly všechny IT cílové systémy důsledně aktualizované, byly by proti zjištěným útokům v bezpečí.