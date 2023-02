Vojenskou policii povede veterán z Balkánu i ochranné služby Jiří Roček

V předkládací zprávě ministryně obrany Jana Černochová navrhla přijmout žádost Foltýna, vyhovět mu a dále neprodlužovat jeho závazek vůči Vojenské policii.

„V návaznosti na tuto skutečnost navrhuji jmenovat dnem 1. března 2023 na služební místo náčelníka Vojenské policie plukovníka Jiřího Ročka. V této souvislosti žádám o projednání záměru na odvolání stávajícího a jmenování nového náčelníka Vojenské policie,“ uvádí Černochová.

Roček má podporu politiků, včetně bývalého ministra obrany Lubomíra Metnara. Ten k návrhu jmenovat Ročka náčelníkem uvedl: „Nemyslím si, že by to musela být špatná volba, protože na rozdíl od předchozího nominanta je to člověk, který roky pracuje u Vojenské policie má poměrně velké zkušenosti, o kterých jsem se byl schopen přesvědčit za mého působení na resortu,“ řekl Metnar a připomněl tak své dřívější výhrady ke jmenování Foltýna.

Roček je v současné době služebně zařazen na služebním místě zástupce náčelníka Vojenské policie (VP) Hlavního velitelství. V minulosti zastával například pozici velitel Velitelství ochranné služby VP nebo velitel Velitelství VP Tábor. Od roku 2009 je zařazen na služebních místech v organizační struktuře VP.

Zkušenosti má Roček i ze zahraničních operací. V roce 2008 působil v bývalé Jugoslávii jako velitel 13. kontingentu AČR v sestavě KFOR Společného operačního centra Ministerstva obrany.

Svoji odbornou kvalifikaci si zvýšil absolvováním kurzu generálního štábu Řízení obrany státu - vojenská strategie a operační umění na Univerzitě obrany v Brně, který ukončil v roce 2014.

Roček je držitel řady vyznamenání, mimo jiné Za službu v zahraničí, ale i náčelníka Generálního štábu Ozbrojených sil SR.